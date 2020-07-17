Где ты, счастливчик? «Столото» объявило в розыск победителя лотереи, который выиграл 300 млн рублей

В пресс-службе «Столото» отмечают: сегодня был разыгран накопленный суперприз лотереи «Гослото «6 из 45» в размере 303 527 903 рублей.

Мультимиллионером стал участник 5249-го тиража из Москвы. А благодаря тому, что победитель отметил в билете 7 чисел, сумма его выигрыша увеличилась более чем на миллион рублей и составила 304 727 903 рубля.

По правилам «Гослото «6 из 45», чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать 6 чисел из 45. Тиражи проходят дважды в день: в 11.00 и 23.00 по московскому времени.

Победитель из Москвы пока не объявился. Известно только, что он купил билет в мобильном приложении «Столото» и отгадал числа выигрышной комбинации: 23, 38, 12, 35, 16, 31.

Сегодняшний выигрыш вошел в число крупнейших побед лотереи «Гослото «6 из 45». Топ-5 сейчас выглядит следующим образом: 365 180 787 рублей / Краснодарский край / май 2017 года.

358 358 566 рублей / Новосибирская область/ февраль 2016 года.

304 727 903 рубля / Москва/ июль 2020 года.

267 506 103 рубля / Нижегородская область / февраль 2018 года.

202 936 432 рубля / Нижегородская область/ август 2014 года. Напомним, что организаторами лотерей выступают Минфин и Минспорт России с целью финансовой поддержки и развития физической культуры и спорта. Общие отчисления и сборы в бюджеты разных уровней Российской Федерации от лотерейной деятельности за период с начала распространения государственных лотерей «Столото» составляют более 25 млрд рублей. Проверить результаты тиражей можно на сайте лотерейного супермаркета www.stoloto.ru , а уточнить всю информацию о получении выигрыша — по телефону 8 900 555-00-55.