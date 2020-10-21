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Где в Крыму "торгуют смертью"? Полиция призывает к сотрудничеству

Где в Крыму «торгуют смертью»? Полиция призывает к сотрудничеству

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 19:41 21.10.2020

В Крыму стартовал второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», направленной на вовлечение широкой общественности в профилактику наркомании и борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Межведомственные мероприятия проводятся на всероссийском уровне с 19 по 20 октября 2020 года, их координатором выступает Министерство внутренних дел России. В дни проведения акции телефонные «горячие линии» органов внутренних дел будут работать в усиленном режиме. Позвонив в полицию, крымчане смогут передать информацию о фактах незаконного оборота, а также немедицинского употребления наркотиков. Кроме того, в рамках акции задействованы различные службы и ведомства, занимающиеся антинаркотической работой. Речь идет об общественных организациях, молодежных движениях, а также различных субъектах профилактики, призванных работать в сфере антинаркотической деятельности, — сообщили в Группе по связям со СМИ УМВД России по г. Ялте.

Полицейские рассчитывают на активную гражданскую позицию крымчан. Как отмечают в МВД по Республике Крым, граждане своим неравнодушием могут спасти жизни многих молодых сограждан.

Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщить по телефону:

  • (3652) 734-613 либо единому номеру полиции «102».

Где в Крыму "торгуют смертью"? Полиция призывает к сотрудничеству

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