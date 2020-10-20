Где в России самые радушные хозяева отелей и домов? Крым — в пятёрке лучших

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каком городе России самые радушные хозяева отелей и домов.

Большинство туристов (19.46%) впечатлены гостеприимством местных жителей в Пятигорске. На втором месте — Сочи, 13.57%. «Бронзу» в рейтинге самых гостеприимных городов поделили Казань и Анапа, набрав по 12.22% голосов. Туристы также считают гостеприимными города: Санкт-Петербург (11.76%), Ялта (11.31%), Феодосия (9.95%), Калининград (4.07%), Петрозаводск (3.62%) и Екатеринбург (1.81%), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Десять самых гостеприимных городов России:

Пятигорск, 19.46% Сочи, 13.57% Казань, 12.22% Анапа, 12.22% Санкт-Петербург, 11.76% Ялта, 11.31% Феодосия, 9.95% Калининград, 4.07% Петрозаводск, 3.62% Екатеринбург, 1.81% * По данным опроса соцсетей