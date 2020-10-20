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Где в России самые радушные хозяева отелей и домов? Крым - в пятёрке лучших
фото: StockSnap (pixabay.com)

Где в России самые радушные хозяева отелей и домов? Крым — в пятёрке лучших

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 12:42 20.10.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каком городе России самые радушные хозяева отелей и домов.

Большинство туристов (19.46%) впечатлены гостеприимством местных жителей в Пятигорске. На втором месте — Сочи, 13.57%. «Бронзу» в рейтинге самых гостеприимных городов поделили Казань и Анапа, набрав по 12.22% голосов. Туристы также считают гостеприимными города: Санкт-Петербург (11.76%), Ялта (11.31%), Феодосия (9.95%), Калининград (4.07%), Петрозаводск (3.62%) и Екатеринбург (1.81%), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Десять самых гостеприимных городов России:

  1. Пятигорск, 19.46%
  2. Сочи, 13.57%
  3. Казань, 12.22%
  4. Анапа, 12.22%
  5. Санкт-Петербург, 11.76%
  6. Ялта, 11.31%
  7. Феодосия, 9.95%
  8. Калининград, 4.07%
  9. Петрозаводск, 3.62%
  10. Екатеринбург, 1.81%

* По данным опроса соцсетей

Где в России самые радушные хозяева отелей и домов? Крым - в пятёрке лучших

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