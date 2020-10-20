Где в России самые радушные хозяева отелей и домов? Крым — в пятёрке лучших

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Большинство туристов (19.46%) впечатлены гостеприимством местных жителей в Пятигорске. На втором месте — Сочи, 13.57%. «Бронзу» в рейтинге самых гостеприимных городов поделили Казань и Анапа, набрав по 12.22% голосов. Туристы также считают гостеприимными города: Санкт-Петербург (11.76%), Ялта (11.31%), Феодосия (9.95%), Калининград (4.07%), Петрозаводск (3.62%) и Екатеринбург (1.81%), — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых гостеприимных городов России:
- Пятигорск, 19.46%
- Сочи, 13.57%
- Казань, 12.22%
- Анапа, 12.22%
- Санкт-Петербург, 11.76%
- Ялта, 11.31%
- Феодосия, 9.95%
- Калининград, 4.07%
- Петрозаводск, 3.62%
- Екатеринбург, 1.81%
* По данным опроса соцсетей
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