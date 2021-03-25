Где в Симферополе проводится ямочный ремонт дорожного покрытия

Ямочный ремонт для автомобилистов – меньшее «зло» (которое на самом деле «добро», но в пробках все относительно), чем полное перекрытие ул. Жуковского, объезд по ул. Леси Украинки, лавирование на Москольце, Ялтинской и Козлова… Но дорожники в Симферополе активизировались «на всех фронтах». По информации МБУ «Город», в эти дни проводится ямочный ремонт дороги литым асфальтом на улицах Павленко, Спера, Дмитрия Ульянова, Гагарина, Залесской, Киевской, проспекте Победы, бульваре Ленина и в переулке Шаталова. На проспекте Кирова уже выполнен ремонт горячим асфальтом.

Деятельность по содержанию территорий города осуществляется систематически. Сотрудники выполняют комплекс работ по устранению незначительных разрушений, повреждений и других дефектов элементов обустройства объектов улично-дорожной и пешеходной сети и поддержанию их эстетичного вида. Так, на прошедшей неделе на территориях столицы был выполнен широкий перечень таких работ, как ямочный ремонт литым и горячим асфальтом, демонтаж металлоконструкций и бетонных конструкций, а также монтаж бортовых камней, – отметил начальник Департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

Отметим, что коммунальщики также произвели демонтаж бетонных конструкций на улицах Беспалова, Харьковская и 60 лет Октября. На тех же локациях, а также на Героев Сталинграда и Авиационной демонтировали 6,5 тонн металлоконструкций. На Киевской и Батурина проводится монтаж и демонтаж бортовых камней.

В период с 15 по 21 марта бригады МБУ также выполняли работы по нанесению и обновлению дорожной разметки. Так, на проспекте Кирова произвели нанесение дорожной разметки 2.7 «Бордюр», – рассказал Евгений Маляров.