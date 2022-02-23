Где взять лайки в Инстаграме от живых аккаунтов

Создаете уникальный контент, но он интересен небольшой аудитории, а вы хотели бы в дальнейшем получать больше прибыли со своего блога? Большое количество лайков от реальных пользователей соцсети — показатель того, что ваши фотографии и ролики действительно интересны. Актуальные публикации чаще показывают в рекомендованном, из-за чего в блоге постепенно растет аудитория. Рассмотрим основные способы того, как можно увеличить количество лайков под постами в Инстаграме.

Накрутка

Самый простой и известный способ — купить живые лайки в Инстаграме. Это можно сделать с помощью специальных сервисов. Популярен у начинающих блогеров, не имеющих большого бюджета на раскрутку, однако другими блогерами и частью аудитории порицается.

При использовании накрутки необходимо внимательно выбирать сервис, через который придут лайки, и ограничивать ее скорость. Установите регион, в котором должны быть зарегистрированы профили, с которых лайкают ваши посты. Повышенная осторожность связана с тем, что алгоритмы в Инстаграме распознают накрутку и могут заблокировать аккаунт за ее использование.

Массфолловинг и масслайкинг

Способ, применяющийся начинающими блогерами. Не требует вложений, однако для того, чтобы пользователи обратили внимание на ваши посты, нужно, чтобы они попадали в вашу целевую аудиторию. Принцип прост:

подпишитесь на несколько аккаунтов;

поставьте лайки на их последние публикации (2-3 поста).

После этого пользователь может обратить внимание на тот аккаунт, с которого ему поставили лайки, и совершить ответные действия. Высокой результативности ждать не стоит.

Реклама

Подойдет для тех, у кого выделен бюджет на раскрутку аккаунта. Заказать рекламный пост можно у блогера с большой аудиторией (есть шанс того, что среди его подписчиков найдутся те, кто заинтересуется публикуемым вами контентом). Купить ее можно и в другой социальной сети — выберите тот вариант, который для вас предпочтителен.

В Инстаграме есть функция, позволяющая рекламировать посты без привлечения блогеров (она доступна для коммерческих аккаунтов). Чтобы ее использовать, необходимо провести предварительный анализ и определить потенциальную аудиторию (данные об этом нужно указать при настройке рекламы в личном кабинете). Преимущество — относительно доступная стоимость, возможность выбора рекламного поста. Недостаток — низкая результативность (пользователи Инстаграма часто не реагируют на рекламу, в которой не участвуют интересующие их блогеры).

Креативность при создании контента

Постарайтесь снимать фотографии или видеоролики, которые привлекут внимание людей. Кадры должны «цеплять глаз» — увидев такой пост в ленте, человек пролистает его до конца, поставит лайк и может подписаться на аккаунт в ожидании похожих публикаций.

Креатив стоит проявлять не только при создании визуального контента, но и при написании текстового сопровождения к нему. Текст должен цеплять внимание аудитории, быть небольшим и интересным, соответствовать тематике публикации.

Сам контент должен быть хорошего качества — красивая, яркая, четкая картинка привлекает пользователей. Если вы тщательно готовите публикации, со временем ваша аудитория начнет расти.

Просьба о проявлении активности

Как ни странно, просьба поставить лайк и подписаться, если контент понравился, которой избегает большинство блогеров, весьма эффективна при раскрутке блога. Причина в том, что пользователи Инстаграма часто листают ленту, не задумываясь о том, что нужно поставить лайк на понравившийся пост.

Встретив такую просьбу в текстовом сопровождении к публикации или на одном из изображений в карусели поста, человек, скорее всего, исполнит ее. Это позволит начинающему блогеру повысить активность в аккаунте и вывести публикацию в рекомендованное.

Участие в марафонах

Создаете контент, полезный для людей? В таком случае вы можете запустить марафон, одним из условий которого станут лайки на публикациях, появляющихся во все время, пока марафон будет действовать. Такой способ могут применить те, кто уже имеет обширную аудиторию, проявляющую активность под публикациями (комментарии, лайки).

Хайп

Нужно быстро поднять активность на аккаунте и получить лайки на посты? Постарайтесь завлечь подписчиков событиями, происходящими в вашей жизни. Увлекаться этим не стоит, чтобы не получить излишне негативную реакцию аудитории. Вы также можете выпустить пост, в котором высказываетесь о каком-либо известном событии в медиа-пространстве, и попросить подписчиков принять участие в обсуждении.

Хэштеги

Вывести пост в рекомендованное и получить больше лайков можно при помощи использования хэштегов — часть пользователей Инстаграма просматривает все публикации с ними. Стоит использовать хэштеги с небольшой популярностью, подходящие к тематике поста.

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