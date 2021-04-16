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Где заказать тур в Турцию из Минска
фото: Ben_Kerckx (pixabay.com)

Где заказать тур в Турцию из Минска

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 18:22 16.04.2021

Турция – она из самых популярных стран для отдыха. Это и неудивительно, ведь она радует путешественников мягким климатом, теплым морем, большим количеством достопримечательностей и высококачественным сервисом. Именно здесь представлено большое количество отелей разной звездности, которые предлагают туристам различные услуги, в том числе «все включено».

Заказать туры в Турцию предлагаем в нашей компании. У нас представлен большой выбор отелей с разными услугами. Цены доступные, — отмечают специалисты компании TataTravel.

Преимущества горящих туров

Горящие туры в Турцию – специальное предложение на поездку по сниженной стоимости. В зависимости от акции, скидка на путевку может составить даже 50% от первоначальной цены. Такое предложение от отелей связано с тем, что дата поездки приближается, а путевку никто не приобрел. В результате менеджеры принимают решение продать ее по сниженной стоимости, чем не продать совсем.

Горящий тур в Турцию, помимо низкой цены, имеет и следующие преимущества:

  • Большой выбор предложений. Горящий тур можно найти в любой сезон, люксовый отель по системе «все включено». Главное – за несколько дней до начала отпуска обратиться в нашу компанию. Высококвалифицированные специалисты сразу подберут подходящие предложения, из числа которых можно выбрать оптимальный вариант.
  • Бонусы. Помимо того, что путешественник получает путевку по сниженной стоимости, ему также могут предоставить и другие поощрения – бесплатные экскурсии и т.д.

Преимущества обращения в компанию TataTravel

TataTravel предлагает своим клиентам:

  • Туры в Турцию из Минска по низким ценам. Высококвалифицированные менеджеры компании помогут подобрать оптимальный вариант путешествия по доступной стоимости.
  • Рассрочка платежей. Чтобы совершить путешествие, необязательно копить на него или оформлять кредит в банке. Достаточно оформить рассрочку в компании TataTravel. Платежи вносятся равными частями без переплат.
  • Гарантия возврата средств в случае невыезда. Если возникли непредвиденные обстоятельства, и поездка не состоялась, TataTravel вернёт стоимость путевки.
  • Можно приобрести горящие туры из Минска в любом направлении. TataTravel предлагаее путевки по сниженной стоимости даже в разгар туристического сезона.
  • Удобная навигация сайта. Чтобы найти подходящий тур, необязательно обращаться к менеджерам. Можно воспользоваться фильтром на сайте, указав количество человек, время поездки, страну, количество дней. После этого система отсортирует подходящие предложения, из числа которых можно выбрать оптимальный вариант.

Чтобы купить тур в нашей компании, необязательно посещать офис. Можно приобрести путевку онлайн, не покидая дома, офиса. Для этого нужно выбрать тур, нажать кнопку «Забронировать» и следовать указаниям системы, — дают рекомендации специалисты компании TataTravel.

Где заказать тур в Турцию из Минска

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