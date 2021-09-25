Гейнеры, ВСАА, жиросжигатели. Где покупать и как принимать, чтобы получить максимальный эффект

Гейнеры, ВСАА, жиросжигатели, аминокислоты, протеин, витамины-минералы, предтрены и т.д. — всё это виды питания, которое спортсмены (как любители, так и профессионалы) «ставят себе на службу» весьма активно. И во многих случаях, действительно, достигают с такой поддержкой поставленных целей. Хотя здесь эксперты бы поправили — успех успеху рознь, и зачастую, применяя спортивное питание, атлеты могли бы добиваться гораздо большего эффекта. Как так? Специалисты уверяют, что влияние на организм такого рода продукции во многом зависит и от того, кем она произведена, и от того, как используется. Так, мирового уровня бодибилдеры пьют гейнеры априори хорошего качества от брендов, отвечающих за свою продукцию. Именно поэтому и получают результаты, которыми восхищаются их поклонники и последователи. Другими словами,.. скажем корректно… используют далеко не «масс-маркет», который, как правило, предлагают своим клиентам все спортклубы.

На чём же стоит строить свои взаимоотношения со спортивным питанием, чтобы результаты в спорте радовали по-настоящему? Правил несколько. А именно:

приобретать такого рода продукцию стоит исключительно в специализированных магазинах. При этом качество товара необходимо проверять, запрашивая соответствующие сертификаты. И тут, вероятно, разочаруем скупердяев: действительно качественный спортпит не может стоит дёшево. Цена здесь также показатель качества.

спортпит — это не замена питанию как таковому. Это добавка. То есть, нельзя на завтрак, обед, ужин «закидываться» протеином из банки и надеяться, что организм будет выкладываться на полную. Нет, спортпит работает должным образом только в том случае, если спортсмен сумел выстроить полноценный рацион на «обычных» продуктах, вписав в него те же, к примеру, гейнеры.

спортивное питание аналогично лекарственным препаратам необходимо применять согласно поставленным целям. Нет смысла есть-пить всё подряд в надежде на то, что что-нибудь да сработает. У каждого вида спортпита своё предназначение, что и стоит учитывать. Дельную подсказку в этом плане может дать как грамотный тренер, так и консультанты магазинов. Вот ещё почему, кстати, рекомендуется приобретать такого рода продукцию на специализированных площадках — при необходимости есть возможность получить нужные рекомендации.

спортивное питание — не для всех. Как ни крути, а это специфическая продукция, так что и противопоказания к использованию спортпита могут быть. И вполне серьёзные.

Кроме того, работают спортивные добавки на полную мощность только тогда, когда тренирующийся человек находится «в режиме». Другими словами, схема «тренировки+отдых+питание+спортпит» выверена строго индивидуально под конкретного человека. Общие протоколы, массово представленные в Интернет, на практике эффективно работают крайне редко.

И ещё: спортивное питание — не тот вариант, когда добавки работают вне зависимости от того, как вы их принимаете. Так, их использование по принципу «Сегодня вспомнил — пью, завтра забыл — ну и ладно» точно не даст нужных результатов. Спортипит (исключительно качественный, напоминаем!) рекомендован к приёму курсами, сроки и интенсивность которых напрямую зависит от состояния здоровья спортсмена, его подготовки, а также задач перед ним стоящих.