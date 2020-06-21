Гель для душа — не всё так просто, как кажется на первый взгляд

Увлажняющие, питающие, тонизирующие, снимающие усталость, успокаивающие, с эффектом массажа, с ароматом и без, на основе натуральных компонентов или ингредиентов с пометкой «инновационные»… Сегодня гели для душа, по оценкам специалистов, благодаря такой своей разноплановости, являются самым востребованным средством из категории уходовой косметики. И казалось бы: такая популярность — явный признак того, что эти самые гели на практике доказывают свою эффективность, а значит и обсуждать-то нечего. Бери и пользуйся! Но… нет. Эксперты утверждают: с этой «группой товарищей» Мойдодыра не всё так просто. Далеко не все из них «играют на руку» тем, кто их использует. И хорошо, если оказываются просто бесполезными, а не приносят вред, что на практике также бывает нередко. Так как же выбрать из всего того многообразия, представленного в магазинах, тот самый заветный гель для душа, с которым мытьё не превратится в катанье? На самом деле, чтобы сделать правильный выбор нужно учесть несколько основных моментов. Каких?

Во-первых: не откроем Америки, если скажем, что и в этом вопросе принцип «Natur produkt — лучший выбор» действует безотказно. Другими словами, предпочтение стоит отдавать гелям для душа, состав которых максимально чист от ингредиентов с пометкой «химия». Продукт «сварен» на основе мыльного корня? В добавках значатся растительные масла и вытяжки, глицерин, протеины пшеницы и другие составляющие, названия которых не отдают ароматом химпрома и не вгоняют в ступор? Такое средство точно заслуживает вашего внимания.

Во-вторых. Запоминаем и внимательно потом читаем этикетки — чего точно НЕ должно быть в качественном геле для душа?

Лаурилсульфат натрия (Sodium Lauryl Sulfate). Может быть удивим, но этот ПАВ изначально применялся только при изготовлении бытовой химии. Однако в какой-то момент с лёгкой руки производителей он оказался и в составах косметологических очищающих средств. Аллергии и высыпания на коже — «заслуга» лаурилсульфат натрия. Часто в составах гелей он стоит рядом с лауретсульфатом натрия (SLES) и лаурилсульфатом аммония (ALS). Надо ли говорить, что присутствие и этих компонентов не добавляет гелям пользы?

Парабенов (метил-, этил-, пропил-, изобутилпарабен). Да, да! Спорить не будем. Это консерванты и они официально разрешены для использования в сфере изготовления косметики. Но… использование их на постоянной основе грозит не самыми хорошими последствиями — накапливаясь в организме они могут внести свою лепту в развитие онкологии.

Триклозан, 1,4 диоксан (другие названия — полиэтиленгликоль (PEG) и полиэксиэтилен), фталаты – эти вещества также назвать дружественными нельзя.

Отдушек и красителей. Да, производители используют их в основном для повышения эстетической привлекательности продуктов. Но цель зачастую не оправдывает средства — эти ингредиенты вовсе «не сладкая парочка». Они могут быть канцерогенными, нейротоксичными, содержать свинец и мышьяк. Увидели в составе геля эвгенол (Eugenol), цитраль (Citral), кумарин (Coumarin) — поставьте баночку обратно на полку.

И здесь общий вывод — чем меньше в составе геля ингредиентов, тем меньше рисков непереносимости.

В-третьих. Стоит учесть и тот факт, что формально безопасные, а то и полезные компоненты, используемые при производстве уходовой косметики, в большом количестве и при постоянном применении могут сработать «в минус». В частности, речь идёт об антибактериальных и антисептических добавках. Естественно, их задача — нести пользу. Именно они призваны уничтожать патогенные бактерии. Однако, вместе с тем губительно действуют они и на полезную микрофлору. Так что — хорошо то, что в меру.

Озвучим и ещё одно правило, которое поможет сделать гель для душа другом, а не врагом. Пользоваться им нужно умеючи и в малых дозах! То есть: намыливать, перемыливать и ещё раз намыливать — плохая идея. Как ни крути, а даже при всей своей натуральности, если такое средство вам повезёт купить, гели — агрессивные «штучки». Слишком уж настойчивое их использование неизбежно приведёт к разрушению защитного липидного барьера кожи, а тогда постоянное ощущение сухости и стянутости обеспечены.

Скажете — в таком случае… быть может… лучше в принципе отказаться от гелей для душа? Нет, не стоит. Разумное применение качественных средств — это польза. Мягкое очищение кожи, её кондиционирование и увлажнение, нейтрализация запаха пота, ощущение свежести после купания — всё это «плюсы», которыми славятся добротные гели для душа.