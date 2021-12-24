Гендиректора «Крымгеологии», подозреваемого в получении взятки, суд отправил под домашний арест

Гендиректор ГУП РК «Крымгеология» будет находиться под домашним арестом до 22 февраля 2022 года. Такую меру пресечения мужчине, обвиняемому в получении взятки в крупном размере, избрал Киевский районный суд Симферополя.

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, сроком на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство, — сообщили в суде.

Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне подозреваемого задержали в Симферополе сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю во время получения очередной «порции» взятки в размере 40 тысяч рублей (общий размер – порядка 365 тыс. рублей). По месту работы и жительства мужчины проведены обыски. Сообщается, что свою вину чиновник признал.

Сегодня в Сети появилось видео задержания взяточника.

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