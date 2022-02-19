Генеральная уборка квартиры — как справится с задачей максимально просто

Генеральная уборка квартиры, скажут большинство из нас, — дело муторное, энергозатратное, малоприятное и, как правило, занимающее немало времени. Тем более, когда речь идёт о помещениях «плюс-минус» запущенных в этом плане. Между тем, говорят специалисты, всё не так сложно, если знать некоторые хитрости, связанные с наведением чистоты в жилых помещениях. Хотя определение «некоторые» сюда может и не подходит, потому как уборка — это буквально профессиональные навыки и знания. Кладезь полезных советов в этом плане, к слову, сайт Cleany.biz. Как отмыть микроволновку? Или избавить диван от пятен? А быть может необходимо разобраться с плесенью в углах? Так вот, на портале собраны как раз те самые «точечные» рекомендации, на которых… собственно… и держится процесс полноценной «зачистки» территорий.

Какие же основные моменты стоит учесть, чтобы генеральная уборка не превратилась в муку, и в итоге принесла результат, на которой изначально делается расчёт? Их несколько:

рассчитывайте свои силы. Здесь говорим о времени, которое тратим на уборку. Если хотите получить должный эффект — не геройствуйте. Пытаться сделать всё, сразу и непременно сейчас? Нет, при таком подходе дела не будет. Существуют исследования, согласно которым среднестатистический «активист по наведению порядка» выдыхается уже на 3 часу процесса. А дальше — раздражение, гнев, ну и, естественно, работа «спустя рукава». Генеральная уборка в таком случае превращается в «тут чуть смахнул, там недоразобрал, здесь недовыбросил». Изначальный смысл задачи, согласитесь, теряется.

«А это выбрасываем…» — отличным стартом генеральной уборки будет, настаивают эксперты по чистоте, «расхламление». Проходясь по помещениям, выбрасываем всё, что однозначно плохо лежит и не нужно. Не переставляем, перекладываем с фразой «Потом разберусь!». Думаем здесь же и выбрасываем, если это хлам.

начинайте с малого. Элементарно — сначала «зачищаем» мелочи. Отмываем предметы быта, технику, проходимся по углам, шкафам и т.д.

убираем по участкам. Зашли на кухню — убираем в кухне, зашли в спальню — убираем спальню. Как показывает практика, стратегия «галопом по европам» в борьбе за чистоту менее выигрышный вариант, нежели упорное движение к цели шаг за шагом. И! Лучше комнаты также делить на участки, передвигаясь по периметру постепенно.

мусор складируем и выбрасываем по завершению всей уборки (или конкретного рабочего периода, если, к примеру, процесс растянут на несколько дней). Так сможете не потерять концентрацию на деле.

И ещё несколько правил, соблюдение которых сделает уборку эффективной:

все необходимые для процесса подручные средства (швабры, веники, моющие средства, мусорные пакеты, тряпки и т.д.) приобретите заранее. Потому как беготня за таковыми, когда «дым коромыслом» весьма отвлекающее занятие.

определитесь с самыми сложными для «зачистки» местами, предметами, вещами и т.д. При этом непросто стоит отметить их для себя, но и просчитать пути решения задач, связанных с ними. Знаете ли вы здесь и сейчас, к примеру, как будете бороться с нагаром на чугунных решёткой газовой плиты? Найдите эту информацию до начала уборку. На сайте Cleany.biz

выбирайте для уборки по-настоящему свободные от обычных своих занятий дни. Если вы будете постоянно отвлекаться на решение сторонних вопросов, генеральная уборка практически наверняка очень быстро зайдёт в тупик.

вы мне поможете? Наведение чистоты в квартире — дело сугубо тех, кто в этом заинтересован. Домочадцы не намерены участвовать? Отправляйте их гулять. Лишние советы от неработающих будут только раздражать. И уж тем более никого не надо заставлять работать — к результату «подневольный труд» не приведёт.

Ну и наконец… Если генеральная уборка в конкретном случае спровоцирована не завтрашним приездом свекрови, то однозначно самая главная работающая на все 100% рекомендация: растягивайте процесс. Сегодня отмываем шкафы в кухне, завтра чистим плиту, послезавтра приводим в порядок балкон и т.д. Крайне важно избежать в такие трудовые будни выгорания и раздражения. Пусть это и малоприятное времяпрепровождения, но выбивать из колеи, доводить до белого каления, «выбешивать», раздражать, оно не должно. Лучше медленно, но в хорошем расположении духа. Тогда точно итог будет впечатляющим.

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