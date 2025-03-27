Геодезические знаки в Крыму: их нужно и важно беречь. Зачем и почему?

Если вы бывали в крымских горах, наверняка замечали бетонные столбы с табличками или металлические конструкции в виде пирамид или штативов. Это геодезические знаки, которые отмечают расположение пунктов государственной геодезической сети (ГГС). Они играют ключевую роль в картографии, землеустройстве и навигации, помогая точно определять координаты, проводить межевание участков и создавать карты.

К сожалению, не все знают, что эти знаки находятся под охраной государства, а их повреждение влечет серьезные штрафы.

Почему геодезические пункты так важны?

Эти объекты закладывались десятилетиями — многие из них появились еще в 70–90-х годах прошлого века. Они рассчитаны на долгий срок службы, но часто страдают от природных факторов и человеческой деятельности. Например, металлические пирамиды нередко сдают на металлолом или сносят при строительных работах, что осложняет поиск пунктов на местности.

СПРАВКА: на территории Крыма и Севастополя расположено 1258 пунктов ГГС. За последние три года специалисты Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю проверили 400 из них, но часть уже утрачена.

Однако сохранился до наших дней уникальный знак триангуляции Ай-Петринский меридиан — самый старинный из геодезических пунктов, сохранившихся на территории Крыма. Этот геодезический знак 112 лет назад предназначался для исследования гидросистемы Крымских гор. Благодаря этому знаку проводились работы по строительству гидротехнических сооружений. Для картографов Ай-Петринский меридиан — известное понятие благодаря точным до минут данным его долготы и широты, а также высоты в 1196 метров, на которых он расположен.

На сегодняшний день отдел геодезии и картографии при Управлении следит за сохранностью как старых, так и новых знаков. Несмотря на развитие компьютерных технологий, эти конструкции по-прежнему важны.

Что говорит закон?

Согласно Земельному кодексу РФ, владельцы земельных участков обязаны сохранять геодезические знаки. Вокруг каждого пункта установлена охранная зона, где запрещены работы, которые могут его повредить или затруднить доступ.

Нарушителей ждет ответственность:

Уничтожение или повреждение знаков — штраф от 5 000 до 200 000 рублей (в зависимости от статуса нарушителя).

Несообщение о повреждении или отказ в доступе к пункту — штраф до 5 000 рублей.

Как помочь?

Если вы заметили поврежденный или уничтоженный геодезический знак, сообщите об этом в Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю.

Бережное отношение к этим объектам помогает сохранять точность геоданных, необходимых для развития инфраструктуры и земельного учета.

Если вы обнаружили геодезический пункт, напишите или позвоните нам в Управление, опишите местонахождение геодезического пункта, где он был обнаружен и его состояние. По возможности сделайте фотографии наружного знака и сохраните геометку в телефоне. Таким образом вы сможете внести свой вклад в сохранение истории и наследия нашей страны, — отмечает начальник отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Юлия Изосимина.

Адрес электронной почты: 92_upr@u92.rosreestr.ru

Телефон: 8 (8692) 41-74-13 или 8 (978) 938-05-88.

Напоминаем, что все пункты ГГС являются государственной собственностью, их повреждение или уничтожение – наказуемо.

источник: пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю

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