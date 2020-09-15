«География» коронавируса сентября: в «лидерах» Симферополь и… нет, не Ялта

В общественном транспорте вводится масочный режим.

За последнюю неделю в Крыму зафиксировано 296 новых очагов заражения коронавирусной инфекции. Об этом заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

За последнюю неделю зафиксировано 296 новых очагов новой коронавирусной инфекции. Из них 94% — это очаги с одним случаем. Сегодня с отрицательной динамикой идет Ялта, однако с ростом идут три региона – Симферополь, Бахчисарайский и Кировский районы. Это регионы, где наблюдается максимальный уровень заболеваемости. Я прошу руководителей муниципальных органов власти обратить на это внимание, усилить контроль, — сказала Пеньковская.

По ее информации, с 16 сентября в Крыму усиливают муниципальный контроль в учреждениях и общественном транспорте. Особый акцент будет сделан на Симферополь, Бахчисарай и Кировский район.

В администрации Симферополя информацию по масочному режиму в общественном транспорте подтвердили.

Весь подвижной состав проходит процедуры ежедневной дезинфекции перед началом рабочей смены в комплексе с проветриванием и влажной уборкой салонов. Средства, которые используются, безопасны для людей, но полностью обеззараживают все поверхности: поручни, кресла, стекла и двери. Санитарная обработка транспорта выполняется строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Все водители автобусов обеспечены одноразовыми масками, кожными антисептиками для обработки рук, а также дезинфицирующими салфетками, — рассказала начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова.

Она подчеркнула, что пассажирам также рекомендуется соблюдать масочный режим в общественном транспорте, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди населения.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.