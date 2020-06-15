«География» последних заражений коронавирусом в Крыму: от Ялты до Керчи, от Феодосии до Евпатории

Нам часто пеняют, дескать, выявляются случаи заболевания коронавирусом ежедневно, а, где именно, не всегда сообщается. Претензия не совсем по адресу, как выдают информацию Роспотребнадзор с республиканским минздравом, так и публикуем. Но, надеемся, наши пожелания врачами услышаны. Но их тоже понять можно: «живого места», в котором не выявлялся коронавирус, на полуострове и не найти. Во всех городах – точно, да и во всех районах… есть заболевшие. Вот последняя «география» заболеваний в Крыму: 7 случаев проявления «ковида» — Ялта, Евпатория, Феодосия, Керчь и Белогорский район.
Два случая зарегистрировали в Феодосии. Одного больного выявили во время скрининга здоровых лиц в частной лаборатории. Второй – контактный по ранее выявленному очагу. Он ранее был госпитализирован в инфекционное отделение под меднаблюдение, а после подтверждения переведен в Симферопольскую больницу №7. Один случай в Белогорском районе. Зараженный прошел обследование в частной лаборатории, — сообщил заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
В Ялте обнаружили инфицированного, который прибыл из Москвы. Мужчина находился в обсерваторе, а после подтверждения заболевания госпитализирован в Ялтинскую инфекционную больницу.
Еще два случая дала Керчь. Это уже известный медикам «очаг». Заболели члены семьи зараженного. Все они уже неделю находились в обсерваторе. Также «контактный» — случай в Евпатории. Там заболела женщина-врач, контактировавшая ранее с больными коронавирусом.
Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 546 случаев новой коронавирусной инфекции. Лечение в медицинских учреждениях проходят 168 человек. 11 пациентов – в тяжелом состоянии.
10 из них – в реанимации Симферопольской городской клинической больницы №7 и один – в реанимации Евпаторийской горбольницы. Два пациента находятся на инвазивной искусственной вентиляции легких, один – на неинвазивной ИВЛ и восемь – на кислородной поддержке, – сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Крыму, под медицинским наблюдением находятся 2 895 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1 781 человек, в стационарах находятся 276 человек, изолировано в обсерваторы – 838 человек.
Кроме того, за выходные выросло число заболевших внебольничной пневмонией – со 177 до 188. Из них 13 пациентов – в тяжелом состоянии.
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