Гепатит С: почему это заболевание именуют — «ласковый убийца». Симптомы и лечение

По оценкам специалистов, гепатит С (диффузное воспаление печени) — одно из самых грозных вирусных заболеваний, атакующих человечество на протяжении десятилетий. И статистика действительно ужасает: ежегодно в мире порядка 350 тысяч человек уходят из жизни, так и не сумев справиться с этим диагнозом. Скажете, современная медицина идёт вперёд семимильными шагами, так почему же сохраняется такое положение дел? Первопричина ситуации, по мнению врачей, в том, что гепатит С во многих случаях в человеческом организме «ведёт» себя весьма коварно — практически не проявляясь на первых стадиях, на протяжении нескольких лет может медленно разрушать изнутри того, в ком «живёт». Именно поэтому гепатит С получил своё второе название — «ласковый убийца». Увы, но факт: подавляющее число больных о своём недуге узнают случайно, и зачастую на запущенной стадии. По данным ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения), кстати, – не менее 170 миллионов человек (!) на планете «носят» в себе активный вирус HCV.

Страшно? Конечно. Однако, говорят эксперты, хорошая новость в том, что гепатит С всё-таки поддаётся лечению. Лекарства от недуга, позволяющие нормализовать состояние больных, существуют. Это и препараты «с историей», и медикаменты нового поколения. В числе последних и индийские дженерики — https://gepatitof.ru/sofosbuvir/ — аналоги противовирусных препаратов прямого действия, не уступающие по эффективности оригиналам (имеют ту же формулу), но стоящие намного дешевле. К этой группе лекарств, в частности, специалисты относят «Софосбувир»: его применение в комплексе с другими лекарственными средствами позволяет уже через 12 недель приёма наблюдать положительную и устойчивую динамику в лечение пациентов. Но! В любом случае — схему терапии при гепатите С подбирает врач, только так люди, организм которых атакует вирус, могут надеяться на положительный результат в борьбе за жизнь с «ласковым убийцей».

Главный же момент, который стоит знать о гепатите С: чем раньше он будет выявлен, тем больше шансов на излечение. «Хрестоматия» болезни такова:

Гепатит С — группы риска

Кого чаще всего «ласковый убийца» выбирает на роль своих жертв? И в этих «предпочтениях» вирус также коварен. Да и не очень-то разборчив — может атаковать практически любого, когда речь идёт о ситуациях, связанных с кровью. Болезнь может настигнуть:

инъекционных наркоманов;

пациентов больниц, нуждающихся в постоянных процедурах гемодиализа, а также людей с онкологическими заболеваниями органов кроветворения;

тех, кто вынужден пройти процедуру трансплантации органов;

детей, которые были рождены матерями с диагнозом гепатит С;

гомосексуалистов;

носителей вируса иммунодефицита;

клиентов косметологических салонов, где проводятся инвазивные процедуры.

Где и как можно заразиться гепатитом С

И этот момент, пожалуй, самый напрягающий — гепатитом С можно заразиться буквально повсеместно. Даже там, где… как кажется… безопасность буквально «зашита» в помещение. Так, подхватить этот вирус можно:

в медицинских учреждениях, когда не соблюдаются правила, связанные с использованием инструментов (в стоматологических кабинетах, в частности). При операциях и переливании крови;

в тату и косметологических салонах.

Каким образом передаётся инфекция? Способов три:

искусственный. Когда нарушается целостность кожных покровов (врачебные манипуляции или приём наркотиков);

вертикальный. Когда заражённая мать передаёт гепатит С ребёнку;

контактный — во время половых отношений.

Можно ли подхватить вирус в быту?

Редко, но фиксируются случаи, когда гепатит С «цепляется» к здоровому человеку, живущему с больным на одной территории, при совместном использовании средств личной гигиены (бритвы или зубной щётки, к примеру). Но, разумеется, гораздо чаще «ласковый убийца» переходит к здоровому человеку от заражённого полового партнёра (при контакте с семенной или вагинальной жидкостью, где имеется невидимая глазом примесь крови).

Ввиду выше сказанного, стоит отметить такой момент: врачи сетуют на то, что обыватели недооценивают опасность как естественных, так и искусственных путей заражения HCV-инфекцией. Уверенность многих, что гепатит С — удел определённых слоёв населения (наркоманов и т.д.), приводит к потере бдительности. Как результат: среди заболевших много тех, кто и думать-не думал о возможности заражения, ведь повод к этому… как говорится… не давал.

Как нельзя заразиться гепатитом С?

Не имеют под собой основания страшилки, вроде: комар укусил заражённого вирусом и насекомое передало инфекцию другому своему «клиенту».

От домашних животных — через порезы или укусы — гепатитом С также заразиться нельзя.

Кроме того, вирус НЕ передаётся:

воздушно-капельным путём;

через еду и напитки;

при объятьях и рукопожатиях;

во время использования общих предметов быта, если исключена возможность попадания крови больного на раневые поверхности здоровых людей;

с грудным молоком.

Симптомы гепатита С

У вас бывают приступу слабости без… как кажется… причины? Головные, мышечные и суставные боли? Моча тёмная, а кал светлый? Или снижен аппетит? Тошнота, рвота? А быть может время от времени повышается температура и появляется кожный зуд?

Наличие нескольких из этих симптомов вполне может быть свидетельством того, что в вашем организме поселился «ласковый убийца». Проблема в том, говорят специалисты, что большинство людей, живущих в бешеном современном ритме, склонны рассматривать такие сигналы своего организма как реакцию на стресс, неправильное питание, нездоровый образ жизни и т.д. Именно поэтому в подавляющем большинстве случаев гепатит С удаётся выявить в хронической форме, когда его симптомы становятся более явными:

появляется сильный привкус горечи во рту, болезненные ощущения в районе печени, носовые кровотечения, эндокринные расстройства;

изменяется форма пальцев (они буквально превращаются в «барабанные палочки»), внутренняя поверхность ладоней краснеет;

начинаются проблемы со сном;

нарушается координация движений;

скапливается жидкость в животе.

Гепатит С лечить или…

C «ласковым убийцей» разобраться проще, когда наличие инфекции выявляют на ранних стадиях — на профилактических ежегодных осмотрах в первую очередь. Полностью выздоравливают (при грамотно подобранной схеме лечения, с использованием всех возможностей современной медицины) 90-98% пациентов с таким диагнозом.

Что будет, если жить с гепатитом С без адекватного лечения. Осложнения — холестаз, фиброз, печеночная энцефалопатия, портальная гипертензия, брюшная водянка, почечная недостаточность и т.д. — практически гарантированы в 85% случаев.

Есть ли вероятность, что гепатит С может пройти без лечения? Увы, но «ласковый убийца» по доброй воле организм человека не покидает. Вирус «не рассасывается»… Вместе с тем, люди с крепким иммунитетом могут с этим заболеванием жить 20-40 лет. Однако рано или поздно, но запущенный гепатит С даст о себе знать. Стоит учесть тот факт, что в 20% запущенная инфекция приводит к циррозу или раку печени. Излечить заболевание на этой стадии возможным представляется крайне редко.