Герои-десантники стали гостями артековской «Встречи перед расставанием»

Участники специальной военной операции всегда являются желанными гостями в «Артеке». Они являются примером мужества, героизма и патриотизма для детей. В рамках «Встречи перед расставанием» 11 смены дети увидели показательные выступления военнослужащих 56-го гвардейского десантно-штурмового орденов Кутузова и Отечественной войны I степени полка, а с напутственным словом к ребятам обратился командир десантно-штурмовой роты полка, гвардии старший лейтенант, Герой Российской Федерации Денис Скакуновский.

Денис Олегович Скакуновский принимал участие в военных действиях с первых дней специальной военной операции. На его боевом пути – множество героических страниц. Исполняя обязанности командира роты, он вступил в бой с превосходящими силами противника. Враг был остановлен. А при ведении разведки вблизи линии соприкосновения с противником, группа под его командованием без единого выстрела взяла в плен 7 военнослужащих ВСУ. Еще один эпизод – в районе одного из населенных пунктов обнаружил и лично уничтожил выстрелом противотанковой управляемой ракеты легкобронированный автомобиль с минометом.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Денису Скакуновскому присвоено звание Герой Российской Федерации с вручением знака отличия – медали «Золотая звезда». Награду герою вручил лично Президент Российской Федерации Владимир Путин.

На «Артек-Арене» Денис Олегович обратился к артековцам:

Мы – те, кто красит тельняшки в триколор кровью ради вашего будущего, во им процветания всей России. Хочу пожелать вам мирного неба над головой и счастливого детства. Слава Великой России! Слава воздушно-десантным войскам! Ура!

Артековцы стоя овациями приветствовали героя. Над «Артек-Ареной» звучали слова благодарности за защиту Родины.

Также воспитанники детского центра увидели показательные выступления военнослужащих 56-го гвардейского десантно-штурмового орденов Кутузова и Отечественной войны I степени полка. Десантники продемонстрировали свои навыки и приемы кулачного боя.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

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