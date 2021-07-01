ГИБДД Севастополя на страже скоростного режима

ГИБДД Севастополя провела операцию «Скорость». Инспекторы ДПС с помощью приборов измерения скорости транспортных средств за время операции (в течение суток) составили 10 административных материалов.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что административное наказание за превышение скоростного режима — штраф на сумму от 500 до 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 месяцев до 1 года в зависимости от тяжести совершенного правонарушения.

Водители обязаны знать, что во внутридворовых территориях разрешенная скорость составляет не более 20 км/ч, в пределах населенного пункта не более 60 км/ч, а вне населенных пунктов – 90 км/ч, если нет иных ограничений, — подчеркнули в ГИБДД Севастополя.

