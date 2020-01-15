ГИБДД Севастополя – об аварийности на дорогах города в январе

С начала года на дорогах города Севастополя зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили травмы различной степени тяжести, 1 пешеход погиб. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекцтт.

За этот период сотрудники ГИБДД выявили 681 административное правонарушение. Подчеркивается, что за праздничные и выходные дни был задержан 31 водитель в состоянии опьянения.

На этой неделе сотрудники ГИБДД проведут профилактические рейды «Пешеход», «Автобус» и «Нетрезвый водитель».