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ГИБДД Севастополя – об аварийности на дорогах города в январе

ГИБДД Севастополя – об аварийности на дорогах города в январе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:13 15.01.2020

С начала года на дорогах города Севастополя зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили травмы различной степени тяжести, 1 пешеход погиб. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекцтт.

За этот период сотрудники ГИБДД выявили 681 административное правонарушение. Подчеркивается, что за праздничные и выходные дни был задержан 31 водитель в состоянии опьянения.

На этой неделе сотрудники ГИБДД проведут профилактические рейды «Пешеход», «Автобус» и «Нетрезвый водитель».

ГИБДД Севастополя – об аварийности на дорогах города в январе

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