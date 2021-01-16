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ГИБДД Севастополя подвела итоги профилактического рейда «Маячок»
Фото: ГИБДД

ГИБДД Севастополя подвела итоги профилактического рейда «Маячок»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:36 16.01.2021

В ходе рейда «Маячок» ГИБДД Севастополя выявила пять водителей, которые не уступили дорогу скорой медицинской помощи.

Главная цель рейда — профилактика фактов непредоставления преимущества в движении специальным транспортным средствам при выполнении задач, связанных со спасением жизни людей. Автоинспекторы регулярно проводят совместные рейды с Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и Главным управлением МЧС России по городу Севастополю, — рассказали в ГИБДД.

Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, в соответствии со статьёй 12.17 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 1 года.

Уважаемые водители, помните, что при приближении транспортного средства специального назначения с включенными спецсигналами участники дорожного движения должны незамедлительно уступить дорогу, — подчеркнули в Госавтоинспекции.

ГИБДД Севастополя подвела итоги профилактического рейда «Маячок»

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