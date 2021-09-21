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ГИБДД Севастополя провела операцию «Перевозчик»

ГИБДД Севастополя провела операцию «Перевозчик»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:45 21.09.2021

Автоинспекторы Севастополя выявили 8 нарушений ПДД водителями городских автобусов и такси. Сообщается, что в рамках рейда «Перевозчик» автоинспекторы проверили 15 городских автобусов, в том числе один предназначенный для перевозки детей и три автомобиля легковых такси.

За время мероприятия автоинспекторы составили 8 административных материалов в отношении водителей, из них: 1 – за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума и 7 – за иные нарушения требований ПДД. Также сотрудники ДПС выдали два представления должностным лицам АТП, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами, — отметили в ГИБДД.

Цель профилактической операции «Перевозчик» — снижение аварийности на маршрутном пассажирском транспорте, а также предупреждение и пресечение нарушений ПДД, совершаемых водителями маршрутных транспортных средств. Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик» проводится регулярно.

ГИБДД Севастополя провела операцию «Перевозчик»

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