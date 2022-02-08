ГИБДД Севастополя – о ДТП минувшей недели

На прошедшей неделе на дорогах Севастополя зарегистрировано 13 ДТП, в которых 2 человека погибли (68-летний пешеход и 57-летний велосипедист), 11 человек получили различные травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 428 административных правонарушений, в том числе 30 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 7 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, 55 водителей нарушили правила проезда пешеходного перехода, 12 выехали на встречную полосу движения в нарушение ПДД, — отметили в Госавтоинспекции.

На предстоящей неделе автоинспекторы проведут профилактические мероприятия «Бахус», «Тонировка», «Детское кресло», «Неплательщик», «Перевозчик», «Пешеходный переход» и «Нетрезвый водитель».

ГИБДД Севастополя информирует:

С начала текущего года на дорогах города зарегистрировано 11 ДТП с участием детей, в которых 14 несовершеннолетних были травмированы, из них 8 пассажиров и 6 пешеходов. В трёх ДТП школьники пострадали по собственной неосторожности, то есть нарушили требования ПДД: 7-летний первоклассник перешел дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода, 8-летний второклассник неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств, 14-летняя восьмиклассница перешла дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Госавтоинспекция Севастополя призывает родителей ежедневно напоминать детям о соблюдении правил перехода проезжей части только на зеленый сигнал светофора и по пешеходному переходу, предварительно осмотреться по сторонам и убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств.

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