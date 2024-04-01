ГИБДД Севастополя подвела итоги рейда «Ночной город»: 12 нарушителей, из них шестеро — пьяных

В ночь с пятницы на субботу Госавтоинспекция Севастополя провела профилактический рейд «Ночной город» с целью снижения уровня аварийности и обеспечения общественного порядка.

На основании анализа аварийности и мест возможного появления нетрезвых водителей была разработана расстановка сил и средств, согласно которой определены 8 постов, задействовано 39 сотрудников подразделений ГИБДД, — рассказали в региональном управлении МВД.

За время проведения рейда «Ночной город» автоинспекторами было составлено 12 административных материалов. Выявлено шесть водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За данное нарушение предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и влечет административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, а также наложение административного штрафа в размере 30 000 тысяч рублей.

Также автоинспекторы выявили одного водителя, который управлял автомобилем, не имея права на управление транспортными средствами. Ответственность за данное нарушение предусмотрена ч. 1 ст.12.7 КоАП РФ и влечет наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 5 000 до 15 000 тысяч рублей, — уточнили в УМВД по г. Севастополю.

Госавтоинспекция предупреждает, что рейд «Ночной город» проводится на регулярной основе в местах массового отдыха людей, на городских магистралях и в сельских поселениях.