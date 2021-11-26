Гидроаккумулятор – основа «здоровья» автономной водопроводной сети

Гидроаккумулятор – обязательный элемент автономной водопроводной сети. Он поддерживает оптимальное давление, спасает трубы и краны от гидроударов, отвечает за «здоровье» водопровода. Еще гидроаккумулятор (мембранный бак) – создает запас воды, исключая лишнюю работу (и износ) гидронасоса. Приобрести такой необходимый элемент водопроводной системы можно в магазине техники, даже на рынке… Вот только гарантий, что такой бак прослужит долго и эффективно нет никаких. «Выстрелить» может что угодно: сварной шов, ненадежная мембрана, некачественный фланец. Поэтому совет №1 – покупать гидроаккумулятор лучше у производителей или официальных дилеров известных торговых марок.

Проверенный вариант – Интернет-магазин Aquapipe, специализирующийся на поставках оборудования для скважин и водопроводных сетей. В его активе десятилетний опыт работы, прямое сотрудничество с производителями, многочисленные отзывы благодарных клиентов. Поэтому, чтобы выбрать надежный и качественный гидроаккумулятор, достаточно перейти по ссылке https://aquapipe.com.ua/gidroakkumulyatory/ и перед вами огромный ассортимент мембранных баков, подходящих для подачи холодной, горячей воды и даже для обустройства автономной системы отопления. Конечно, главное в гидроаккумуляторе – прочность (и швов сварки, и мембраны).

Совет №2 — акцент на…

На что обратить внимание при выборе гидроаккумулятора?

объем бака, его размеры, конструкцию (вертикальную или горизонтальную),

максимальное давление,

температурные границы используемой воды (важно для системы отопления),

качество мембраны, фланца, пневмоклапана.

Совет №3 – «путеводитель» по сайту

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цены,

максимального давления,

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материала изготовления,

фирм-производителей,

типа установки.

Обратите внимание на предлагаемую функцию сравнения оборудования. Выбрав, на первый взгляд, похожие модели гидроаккумулятора, можно приобрести оптимальный вариант по лучшей цене. Принять окончательное решение поможет служба поддержка, здесь можно получить ответы и консультации профессионалов, оформить заказ, получить необходимую техническую и технологическую информацию, в том числе о сертификатах и гарантиях качества.