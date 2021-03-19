Глава администрации Ялты сообщила о задержании троих сотрудников мэрии

Задержаны трое сотрудников администрации Ялты. Об этом сообщила на своей странице в
Подозреваются в получении взятки за непривлечение лиц к ответственности. Сейчас с ними работают правоохранители. Неоднократно говорила и повторю еще раз – «решалам» и взяточникам места в администрации нет! Обо всех фактах неправомерных действий сотрудников прошу ялтинцев обращаться в правоохранительные органы, — написала Павленко.
Уточнил информацию Глава Крыма Сергей Аксёнов.
Сегодня в Ялте сотрудниками ФСБ были задержаны сотрудники ялтинских муниципальных предприятий при получения взятки с поличным. Денежные средства передавались чиновникам за то, чтобы они оставили без внимания и контроля незаконную вырубку деревьев. Отмечу, что ведется системная работа в этом направлении, которая позволит раскрыть и другие возможные преступления. Уверяю, что каждый, кто нарушает закон, будет привлечен к ответственности, — отметил Аксёнов.
Он поблагодарил сотрудников ФСБ за профессиональную работу.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..