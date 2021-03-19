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Глава администрации Ялты сообщила о задержании троих сотрудников мэрии
Фотоиллюстрация со страницы С.Аксёнова в Facebook

Глава администрации Ялты сообщила о задержании троих сотрудников мэрии

Опубликовал: CrimeaPRESS в ФСБ Крыма 13:24 19.03.2021

Задержаны трое сотрудников администрации Ялты. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Янина Павленко. По ее информации – все трое – работали в Департаменте муниципального контроля.

Подозреваются в получении взятки за непривлечение лиц к ответственности. Сейчас с ними работают правоохранители. Неоднократно говорила и повторю еще раз – «решалам» и взяточникам места в администрации нет! Обо всех фактах неправомерных действий сотрудников прошу ялтинцев обращаться в правоохранительные органы, — написала Павленко.

Уточнил информацию Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Сегодня в Ялте сотрудниками ФСБ были задержаны сотрудники ялтинских муниципальных предприятий при получения взятки с поличным. Денежные средства передавались чиновникам за то, чтобы они оставили без внимания и контроля незаконную вырубку деревьев. Отмечу, что ведется системная работа в этом направлении, которая позволит раскрыть и другие возможные преступления. Уверяю, что каждый, кто нарушает закон, будет привлечен к ответственности, — отметил Аксёнов.

Он поблагодарил сотрудников ФСБ за профессиональную работу.

Глава администрации Ялты сообщила о задержании троих сотрудников мэрии

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