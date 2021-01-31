Глава администрации Судака опроверг информацию о проведении фестиваля Sunburst в Солнечной Долине

Продажу билетов на фестиваль он назвал мошенничеством.

В Интернете появилась информация о том, что, якобы, в июле этого года на территории городского округа Судак, в Солнечной Долине, пройдет фестиваль Sunburst. Информация об этом фестивале распространяется в социальных сетях и сообщается о продаже билетов. В частности, указывается цена — 3900 рублей с человека.

Глава администрации Судака Игорь Степиков на своей странице в Facebook сообщил, что никакого фестиваля в Солнечной Долине проходить не будет.

Никакого фестиваля в Солнечной Долине проходить не будет. Официального запроса с просьбой разрешить мероприятие в администрацию Судака не поступало. Без согласования с городской властью и всеми службами проведение такого мероприятия является незаконным. Хочу обратить внимание, что «организаторы» данного фестиваля занимаются реализацией билетов, а это является мошенничеством по отношению к тем, кто принял решение приехать и принять участие. Напомню, что на данный момент на территории Крым действует запрет на проведение всех массовых мероприятий, и нет никаких гарантий, что ограничительные меры не будут продлены и в дальнейшем. Дорогие жители и гости Судака, будьте внимательны и тщательно проверяйте информацию, которая появляется в сети интернет. К сожалению, она не всегда бывает достоверной, — написал глава администрации Судака Игорь Степиков.

Фото: из соцсетей.