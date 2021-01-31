Горячие новости
Главная | Культура Крыма | Фестивали в Крыму | Глава администрации Судака опроверг информацию о проведении фестиваля Sunburst в Солнечной Долине

crimeapress_news

реклама в крыму
Глава администрации Судака опроверг информацию о проведении фестиваля Sunburst в Солнечной Долине
Фото: страница в Facebook И.Степикова, https://www.facebook.com/photo?fbid=3492947480825344&set=ecnf.100003303808341

Глава администрации Судака опроверг информацию о проведении фестиваля Sunburst в Солнечной Долине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Фестивали в Крыму 19:30 31.01.2021

Продажу билетов на фестиваль он назвал мошенничеством.

В Интернете появилась информация о том, что, якобы, в июле этого года на территории городского округа Судак, в Солнечной Долине, пройдет фестиваль Sunburst. Информация об этом фестивале распространяется в социальных сетях и сообщается о продаже билетов. В частности, указывается цена — 3900 рублей с человека.

Глава администрации Судака опроверг информацию о проведении фестиваля Sunburst в Солнечной Долине

Глава администрации Судака Игорь Степиков на своей странице в Facebook сообщил, что никакого фестиваля в Солнечной Долине проходить не будет.

Никакого фестиваля в Солнечной Долине проходить не будет. Официального запроса с просьбой разрешить мероприятие в администрацию Судака не поступало. Без согласования с городской властью и всеми службами проведение такого мероприятия является незаконным. Хочу обратить внимание, что «организаторы» данного фестиваля занимаются реализацией билетов, а это является мошенничеством по отношению к тем, кто принял решение приехать и принять участие.

Напомню, что на данный момент на территории Крым действует запрет на проведение всех массовых мероприятий, и нет никаких гарантий, что ограничительные меры не будут продлены и в дальнейшем.

Дорогие жители и гости Судака, будьте внимательны и тщательно проверяйте информацию, которая появляется в сети интернет. К сожалению, она не всегда бывает достоверной, — написал глава администрации Судака Игорь Степиков.

Глава администрации Судака опроверг информацию о проведении фестиваля Sunburst в Солнечной Долине

Фото: из соцсетей.

Глава администрации Судака опроверг информацию о проведении фестиваля Sunburst в Солнечной Долине

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.