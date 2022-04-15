Глава администрации Симферополя прокомментировал ситуацию с подтоплением территорий

Напомним, в Симферополе продолжается плановый сброс воды в реке Салгир. Как результат, кое-где не удалось избежать подтоплений — здесь видео полноводного Салгира. Однако, как отметил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев, на сегодняшний день ситуация стабильна и полностью контролируемая:

Действительно есть места, где произошло подтопление – это пешеходная зона набережной в парке имени Гагарина. Однако ничего критичного и опасного нет. Все службы настроены на работу, приведены в повышенную готовность, поэтому каких-либо рисков не видим, — заявил чиновник.



Всего на текущий момент на Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 8 обращений от жителей. Все они в оперативном режиме отработаны.

Также глава столичной администрации проинформировал, что бригадами МБУ «Город» осуществляется контроль по всему руслу реки. В тех местах, которые традиционно подтапливались, были установлены дополнительные блоки. Организовано дежурство рабочих и специализированной техники в местах, где в силу рельефа могут возникнуть затруднения в прохождении воды.

Напомним, при возникновении аварийных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерская службу по телефонным номерам: