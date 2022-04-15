Полноводный Салгир подтопил часть Гагаринского парка в Симферополе

В Симферополе продолжается плановый сброс воды в реке Салгир. Два дня дождя «добавили нервов» городским властям и коммунальным службам. Было даже организовано ночное дежурство профильных служб.

Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить подтопления жилых строений. В парке им. Гагарина залита незначительная часть пешеходной зоны набережной, — сообщили сегодня утром в администрации Симферополя.

Ситуация под контролем. Ну а видео полноводного Салгира должно порадовать горожан.









Фото и видео: администрация Симферополя.