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Полноводный Салгир подтопил часть Гагаринского парка в Симферополе

Полноводный Салгир подтопил часть Гагаринского парка в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:38 15.04.2022

В Симферополе продолжается плановый сброс воды в реке Салгир. Два дня дождя «добавили нервов» городским властям и коммунальным службам. Было даже организовано ночное дежурство профильных служб.

Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить подтопления жилых строений. В парке им. Гагарина залита незначительная часть пешеходной зоны набережной, — сообщили сегодня утром в администрации Симферополя.

Полноводный Салгир подтопил часть Гагаринского парка в Симферополе

Ситуация под контролем. Ну а видео полноводного Салгира должно порадовать горожан.

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Фото и видео: администрация Симферополя.


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