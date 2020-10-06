Глава Крыма напомнил министрам и главам ведомств об ответственности за не освоение бюджета

Должностные лица, ответственные за невыполнение кассового плана, понесут соответствующее наказание.

Главы министерств, ведомств и муниципальных образований будут наказаны за невыполнение годового кассового бюджета. Такое заявление сделал Глава Крым Сергей Аксёнов в ходе заседания республиканского Совмина.

На данный момент динамика освоения кассового плана отрицательная. Сергей Аксёнов уточнил, что на сегодня кассовый расход по муниципальным образованиям составляет в среднем 53% от годового объема, а по республиканским органам власти — 60%.

До 1 сентября была возможность пересмотреть свои финансовые планы, исходя из кассового расхода, сверить возможности до конца года и принять соответствующие управленческие решения. На сегодня большинство мероприятий находится в зоне риска, — сказал Глава РК. — За всеми бюджетными средствами стоят конкретные мероприятия: начиная с благоустройства дорог, сетей, кровли и так далее, заканчивая зарплатами и выплатами социальной помощи конкретным людям. Если кассового расхода не будет, значит деньги не дойдут до адресата.

Аксёнов подчеркнул, что неправильное планирование бюджета и отсутствие исполнительской дисциплины свидетельствуют о низкой квалификации ответственных должностных лиц.

Напоминаю, что ответственность лежит не на специалистах, не на заместителях, а лично на руководителях министерств, ведомств и главах администраций. Неосвоенные деньги – это невыполненные мероприятия. С учетом дефицита средств в стране, с учетом того внимания, которое оказывает нам Президент РФ Владимир Путин, с учетом льгот, связанных с отменой 44 ФЗ, никаких оправданий, что бюджет не выполнен, приниматься не будет, — пояснил Глава Республики.

Также Сергей Аксёнов добавил, что в случаях, где будет наблюдаться отрицательная динамика по освоению бюджета, средства будут сняты и перенаправлены на другие мероприятия.