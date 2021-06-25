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Глава Крыма настаивает: купаться у берегов Ялты нельзя. Роспотребнадзор анонсирует подворовой обход
Фото: страница Я.Павленко в Facebook

Глава Крыма настаивает: купаться у берегов Ялты нельзя. Роспотребнадзор анонсирует подворовой обход

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:12 25.06.2021

На территории Большой Ялты и власти, и санитарные врачи опасаются даже не коронавируса, а вспышки кишечных инфекций. Глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня снова напомнил ялтинцам и курортникам: необходимо временно воздержаться от купания.

В ближайшее время Роспотребнадзор начнёт новый отбор проб воды по всему побережью Большой Ялты.

Пока же проанонсирован большой подворовой обход населения. Роспотребнадзор отправляет медиков по дворам Ялты для выявления больных кишечными инфекциями. Соответствующее постановление вынесла руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Главному врачу ФНКЦ ФМБА России в Крыму… обеспечить организацию подворных обходов с целью проведения фагирования (иммунизации) и «активного» выявления лиц с признаками острых кишечных инфекций, – говорится в постановлении.

ФМБА также поручено организовать кампанию по вакцинации против вирусного гепатита А и дизентерии целевых групп: детей, прибывших в составе организованных групп, работников сферы услуг и персонала санаторно-курортных учреждений и детских лагерей. В случае обнаружения граждан с признаками кишечных инфекций необходимо уведомить управление Роспотребнадзора.

Этим же документам руководству «Артека» и других учреждений для детей предписано обеспечить проведение экстренной профилактики противовирусными препаратами детей на отдыхе.

Глава Крыма настаивает: купаться у берегов Ялты нельзя. Роспотребнадзор анонсирует подворовой обход

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