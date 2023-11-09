Глава Крыма обратил внимание на проблемы обеспечения сельских школ продуктами  

Родители должны помочь контролировать соблюдение норм питания в школьных столовых.

Глава Крыма Сергей Аксёнов провел совещание о проблемных вопросах муниципальных образований. Обсуждался ход работ на объектах, где есть срыв сроков выполнения работ, он указал на то, что все отставания от графиков носят субъективный характер, и напомнил, что те, кто откладывает завершение работ на конец года, находятся в зоне риска.

В понедельник заместители председателя Совета министров Республики Крым начинают проверять объекты, где существует риск не закончить работы до конца текущего года. Уже сейчас видно, какие муниципалитеты и министерства отстают от графика и могут сорвать установленные сроки. Если за неделю не будет положительной динамики на объектах, будем принимать кадровые решения, не дожидаясь конца года, – подчеркнул Глава РК.

Также обсуждались вопросы организации питания в образовательных учреждениях Республики.

По информации руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и городу федерального значения Севастополю – главного государственного санитарного врача по РК и г. Севастополь Натальи Пеньковской, в последние годы по данному вопросу наблюдаются положительные изменения, однако в некоторых муниципалитетах ситуация требует особого внимания.

Отдельной проблемой в ряде муниципальных образований является соблюдение норм питания по обязательным для детского рациона продуктов, таких как мясо, рыба, овощи и фрукты, молочная продукция. По мнению Натальи Пеньковской, контролем за организацией питания в школах должны заниматься не только органы власти, но и родители – их можно привлечь к проверке качества горячего питания, сбалансированности меню.

Сергей Аксёнов поручил главам администраций, руководителям органов образования организовать системные контрольные мероприятия в отношении школьных столовых.

Ответственные лица из органов власти должны быть в школах и понимать, что происходит на местах. Совместно с родительскими комитетами нужно контролировать соблюдение всех соответствующих норм и сбалансированность меню в школьных столовых. Проблемы с обеспечением школ продуктами недопустимы, особенно в сельских районах, – подчеркнул Глава Республики.