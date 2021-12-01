Глава Крыма отправил в отставку вице-премьера республиканского Совмина Андрея Рюмшина

Глава Крыма Сергей Аксёнов принял отставку вице-премьера – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина. Соответствующий указ опубликован на портале республиканского Совмина.

Указ.

Принять отставку Рюмшина Андрея Васильевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра сельского хозяйства Республики Крым 6 декабря 2021 года согласно поданному заявлению, – сказано в тексте указа.

Отметим, что пока ничего не говорится о собственно должности главы минсельхоза Крыма. Ранее прогнозировалось, что Рюмшин сохранит этот пост.

Напомним, Андрей Рюмшин занимал должность вице-премьера – министра сельского хозяйства Крыма с конца октября 2019 года. До этого, с октября 2016 года, возглавлял минсельхоз РК. В должности вице-премьера Рюмшин курировал сферу сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, водного хозяйства, ветеринарии.