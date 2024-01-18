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Глава передал награды семьям погибших при выполнении профессионального и гражданского долга

Глава Крыма передал награды семьям погибших при выполнении профессионального и гражданского долга

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:57 18.01.2024

Ордена Мужества вручены по поручению Президента РФ.

Глава Крыма Сергей Аксёнов передал государственные награды Российской Федерации – ордена Мужества – семьям погибших при выполнении профессионального и гражданского долга.

Сергей Аксёнов выразил глубокие соболезнования семьям в связи с потерей родных и близких.

Погибшие были настоящими героями, которые трудились на благо Родины, осознавая все риски своей работы. Семьи могут ими гордиться. Высокие государственные награды – знак нашей благодарности, памяти и уважения. Понимаем, что боль утраты останется с вами навсегда и никто и ничто не сможет ее облегчить. Но все, что в наших силах, мы для вас обязательно сделаем. Это долг государства и общества, – сказал Глава Крыма.

Затем состоялась церемония передачи  государственных наград.

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Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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