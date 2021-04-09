Глава Крыма поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил спецслужбы за профессиональные и оперативные действия, позволившие предотвратить теракт в образовательном учреждении Симферополя.

Наши спецслужбы надежно защищают Крым от любых угроз. У террористов нет никаких шансов на реализацию их преступных планов. В то же время противодействие терроризму не сводится только к действиям по линии силовых ведомств. Очень важна профилактическая работа, прежде всего, в молодежной среде с участием образовательных, общественных, религиозных организаций, а также активное противодействие пропаганде терроризма и экстремизма в информационном поле, — заявил Глава Крыма.

Отметим, что один из фигурантов дела о готовящемся теракте уже отправлен судом под арест до 8 июня (на время следствия). Такое решение вынес сегодня Киевский районный суд Симферополя. Заседание суда по избранию меры пресечения второму фигуранту дела проходит в эти минуты. Очевидно, и он будет заключен под стражу. Имена и данные террористов в интересах следствия не разглашаются. Известно, что возбужденно уголовное дело по ч.1.1 ст.205.1 (содействие террористической деятельности), ч.2 ст.205.2 (пропаганда терроризма) и ч.1 ст.223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств). Решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности задержанных по ст.30 и 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц).