Глава Крыма поздравил юных спортсменов, отличившихся на международных соревнованиях по мини-футболу

Глава Крыма Сергей Аксёнов встретился с воспитанниками ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат», которые вошли в состав команды, занявшей призовое место на международном турнире для команд из детских центров и школ-интернатов по мини-футболу в Санкт-Петербурге.

Аксёнов поблагодарил тренерский и педагогический состав за их труд и поздравил ребят с почетным третьим местом:

Вы показали отличный результат, это серьезное достижение для каждого из вас. Спортивные успехи всегда воодушевляют, мотивируют и побуждают стремиться к новым высотам. Побеждает тот, кто силен духом и добивается своей цели. Благодарю тренеров и педагогов за их ежедневный кропотливый труд. А ребятам желаю успехов в учебе и новых побед! Обязательно навещу вас во время очередного выезда в Симферопольский район.

Сергей Аксёнов отметил, что органы власти Республики продолжат оказывать всю необходимую помощь как Лозовской школе-интернату, так и другим подобным учреждениям. Он вручил отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым» тренерам команды и передал ребятам спортивный инвентарь.