Глава Крыма пригрозил увольнением нерадивым чиновникам и признался, что ругается матом

Глава Крыма Сергей Аксёнов не исключил принятия кадровых решений в отношении ряда чиновников. Причем, как членов правительства, так и глав администраций. Выводы будут сделаны по итогам реализации проектов и программ, поручений Президента и Правительства, выполнению ФЦП и освоению бюджетных денег. Об этом он заявил в ходе итоговой пресс-конференции.

В понедельник по всем объектам, где сорваны сроки реализации мероприятий, я проведу сам служебное расследование, залезу в детали каждого объекта. Если я буду видеть, что главы администраций и министры предпринимают исчерпывающие меры – это одна ситуация. Если нет, то попрощаемся, как и было обещано. Тянуть кого-то за уши или работать за кого-то я не буду, – заявил Аксёнов.

По его словам, итоги работы Совмина и местных администраций будут подведены во вторник, 29 декабря.

Аксёнов также признался, что иногда нерадивые чиновники просто заставляют его использовать ненормативную лексику.

Я не знаю иногда, чем пронять отдельных коллег: он так смотрит сквозь тебя, как сквозь стенку… Даже не знаешь, что делать, бывают такие ситуации. Большинство моих коллег честно работает и действительно трудится. Но бывает, что не знаешь, как добиться результата. Случается, коллеги, тут ничего не сделаешь, — признался Глава РК.

Он тут же сказал, что все-таки старается не злиться и в подобных раздражающих ситуациях «спокойно выдыхает».