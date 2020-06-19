Глава Крыма принес извинения весенним туристам, попавшим на полуострове в обсерваторы

Глава Крыма Сергей Аксенов принес извинения жителям других регионов России за действовавшее ранее на полуострове требование помещать на карантин в обсерваторы всех приезжающих, объяснив, что жесткие меры были необходимосью.

Хочется всем россиянам, согражданам принести извинения за жесткие меры, которые были приняты… Эти меры были необходимы. Я имею в виду обязательное помещение в обсерватор, — сказал Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24» .

С 15 июня в Крыму отменен обязательный 14-дневный карантин в обсерваторах для приезжающих из других регионов России. При этом сохраняются действовавшие и ранее ограничения для прибывших из-за границы. Также продолжается термометрия и осмотр на внешние признаки ОРВИ на Крымском мосту, в аэропорту Симферополя и на железнодорожных вокзалах.

У нас сегодня 1 335 коек в обсерваторах в общей сложности. В день выписывается около 50 человек, а приезжающих на обсерватор потенциально более 1 000 ежедневно, — сказал Аксёнов.

По его словам, число приезжающих туристов ежедневно увеличивается на 20%.

Количество рейсов регулярно росло, сегодня уже около 50 рейсов ежедневно авиация только выполняет. Динамика пошла, на 20% увеличивается ежедневно количество прилетающих и приезжающих через Крымский мост. Это естественная ситуация, все рвались в республику, хотели отдыхать, — уточнил Глава Республики.

Он подчеркнул, что всем жителям и гостям Крыма следует соблюдать меры предосторожности.

Мы граждан просим, самый лучший контролер для вас — это вы сами в данном случае, это свое внутреннее убеждение в том, что ты делаешь правильно, если ты предохраняешься, если ты соблюдаешь социальную дистанцию, если ты в общественных местах надеваешь маску и так далее. Об этих правилах просто нельзя забывать, — сказал Глава РК.

С 15 июня в Крыму начался курортный сезон для местных жителей. Туристов из других регионов страны на полуострове рады принять с 1 июля.