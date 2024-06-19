Глава Крыма принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета

Глава Крыма Сергей Аксёнов в режиме видеоконференции принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета под руководством Министра внутренних дел РФ, генерала полиции Владимира Колокольцева.

В ходе мероприятия участники подвели итоги работы комитета за прошлый год. Так, Владимир Колокольцев проинформировал, что в 2023 году на 11% возросло количество выявленных наркопреступлений по тяжким и особо тяжким составам.

Почти на треть увеличилось число задокументированных фактов производства, сбыта и пересылки наркотиков, совершенных с помощью IT-технологий. Раскрываемость таких преступлений повысилась на 20 %. Многое сделано для совершенствования оказания наркологической помощи. Дополнительные усилия направлены на расширение охвата профилактическими мероприятиями нашей молодежи, – отметил Министр внутренних дел России.

Особое внимание участники заседания уделили теме отравлений наркотиками и смертности от них. По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, количество острых отравлений наркотиками в прошлом году увеличилось на 14%.

Как уточнил Владимир Колокольцев, на первое место в структуре наркоотравлений вышел «метадон». В связи с этим, по инициативе МВД России, в качестве одного из элементов противодействия была усилена ответственность за его незаконный оборот. За последние три года реализация комплекса дополнительных мер дала 13-кратный рост изъятий данного наркотика.

В заключение были обсуждены детали организации проведения федерального статистического наблюдения для выявления фактического числа наркозависимых лиц, подведены итоги мониторинга наркоситуации в стране, а также рассмотрен проект ежегодного доклада Президенту РФ Владимиру Путину.

В мероприятии приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, руководители регионов, другие.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.