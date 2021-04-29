Глава Крыма проинспектировал строительство глубоководных очистных сооружений в поселке Кацивели

Глава Крыма Сергей Аксёнов проинспектировал ход строительства глубоководных очистных сооружений с глубоководным выпуском в море в южнобережном поселке Кацивели.

Сергей Аксёнов отметил, что на данный момент правительством Республики Крым заключены контракты на реконструкции КОС «Санаторное», «Форос», «Малореченское» и «Кацивели».

Строительство КОС «Кацивели» ведется в рамках ФЦП, общая стоимость проекта составляет 850 млн рублей, а ввод в эксплуатацию запланирован на середину 2023 года. Производительность КОС – 2,5 тысячи кубометров в сутки.

В ходе осмотра объекта Сергей Аксёнов встретился с представителем подрядной организации, который отметил ряд проблемных вопросов. В частности, необходимо оформить разрешение и соответствующую документацию для строительства временной подъездной дороги к объекту. Также для производства работ необходимо пересадить краснокнижные растения.

Глава РК поручил проработать данный вопрос с общественностью, пригласить к обсуждению общественную палату города Ялты.

На некоторых площадках присутствуют краснокнижные растения, которые, к сожалению, необходимо перенести с данной территории. Мы понимаем, насколько этот вопрос чувствителен для крымской общественности, поэтому прежде чем приступать к процессу, с ним будут ознакомлены все заинтересованные стороны. Кроме того, местная общественность и общественная палата города Ялты должны получить всю необходимую информацию по этому вопросу, — сказал Аксёнов.

По его словам, данная мера вынужденная и позволит провести строительство очистных сооружений, чтобы получить чистые стоки, в которых заинтересованы жители и гости регионов.