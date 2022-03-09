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Глава Крыма прокомментировал ситуацию в связи с уходом из России западных компаний

Глава Крыма прокомментировал ситуацию в связи с уходом из России западных компаний

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:17 09.03.2022

Ряд компаний и брендов заявил об уходе с российского рынка или приостановке работы.

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию в связи с уходом из России ряда зарубежных компаний.

Свято место пусто не бывает. Компании, которые сегодня покидают Россию, сбежали из Крыма еще восемь лет назад. На развитии нашей Республики это никак не сказалось. Наоборот, уход западных брендов поспособствовал развитию собственного производства. Уверен, что так будет и в масштабах всей страны.

И еще один важный момент. Утаить информацию о преступлениях киевского режима не удастся, она так или иначе будет влиять на общественное мнение. И в конце концов у людей на западе неизбежно возникнут вопросы: зачем их правительства поддерживают людоедов? Почему они должны за это платить? И почему западные компании не ушли с рынка Украины в знак протеста против преступлений Киева, а продолжали платить налоги, фактически поддерживая эти преступления? 

Как власти стран запада и руководство компаний будут отвечать на эти вопросы? Скорее всего, никак. Потому что им, как говорят у нас в России, все божья роса, — отметил Сергей Аксёнов.

 

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