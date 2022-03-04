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Глава Крыма считает неприемлемым завышение торговыми предприятиями цен на продукты питания

Глава Крыма считает неприемлемым завышение торговыми предприятиями цен на продукты питания

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:29 04.03.2022

Рекомендованные минпромполитики РК цены должны соблюдаться

Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе совещания по вопросу исполнения бюджетов муниципальных образований Республики акцентировал внимание на недопустимости завышения цен в условиях текущей социально-экономической ситуации. Он сообщил, что в результате проверки цен на продукты питания в Симферополе стало известно о необоснованном завышении цен практически во всех объектах мелкой розницы. В свою очередь, крупные торговые сети придерживаются ценовой политики, рекомендованной минпромполитики РК. По мнению Главы Крыма, спекуляция совершенно неприемлема в условиях текущей социально-экономической ситуации.

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Глава Республики поручил обеспечить соблюдение торговыми объектами рекомендованных цен и добавил, что мониторинг цен на продукты будет перепроверяться, поскольку значительная часть информации, которую предоставили муниципалитеты, оказалась ложной.

В правительстве РК напомнили о мерах поддержки производителей и бизнес. В частности, для системообразующих предприятий определены две группы мер: точечная помощь тем, кто окажется в тяжелой ситуации, и мероприятия общего характера. Для малых и средних предприятий рассматриваются дополнительные меры поддержки, которые захватывают субсидирование банков, работающих с этим сектором экономики.


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