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С 1 июня может заработать «Артек», но примет лагерь исключительно крымских детей
Фото: artek.org

Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Этот лагерь — настоящая легенда!» МДЦ «Артек» отмечает юбилей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 9:49 16.06.2020

Напомним, в этом году открытие летнего отдыха в МДЦ «Артек» состоится позже обычного и при строгом соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Сегодня же лагерь отмечает свой 95-летний юбилей — здесь. Главы Республики Крым Сергей Аксёнов международный детский центр поздравил, отметив:

Сегодня Международный детский центр «Артек» отмечает свой 95-й день рождения. «Артек»  можно по праву назвать самым знаменитым детским лагерем в мире. Это страна детства, где царит атмосфера счастья, дружбы и добрососедства. Из множества традиций, которые сохраняются на протяжении многих лет, наиболее важной является традиция принимать лучших из лучших.

За свою почти вековую историю «Артек» стал настоящей легендой. Путевка в лагерь была и остается заветной мечтой для многих детей. Тот, кому посчастливилось хоть раз носить гордое имя артековца, никогда не забудет этот бесценный опыт и навсегда сохранит в сердце теплые и радостные воспоминания.

«Артек» – визитная карточка Крыма, национальное достояние нашей страны, достойный пример заботы государства о будущих поколениях. После воссоединения Крыма с Россией лагерь обрел вторую жизнь, преобразился и стал важной частью отечественной системы образования. Проведена масштабная модернизация инфраструктуры, созданы новые возможности для учебы, творчества, физического развития детей.

В этом году в связи с мероприятиями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции запуск «Артека» состоится позже обычного и при строгом соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Формат работы лагеря также будет адаптирован под нынешние реалии, чтобы отдых и оздоровление детей были максимально безопасными. Здоровье детей превыше всего!

С юбилеем, «Артек»!

Процветания и новых успехов во всех начинаниях!

Глава Крыма Сергей Аксёнов: "Этот лагерь - настоящая легенда!" МДЦ "Артек" отмечает юбилей

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