Глава Крыма Сергей Аксёнов: «Этот лагерь — настоящая легенда!» МДЦ «Артек» отмечает юбилей

Сегодня Международный детский центр «Артек» отмечает свой 95-й день рождения. «Артек» можно по праву назвать самым знаменитым детским лагерем в мире. Это страна детства, где царит атмосфера счастья, дружбы и добрососедства. Из множества традиций, которые сохраняются на протяжении многих лет, наиболее важной является традиция принимать лучших из лучших.

За свою почти вековую историю «Артек» стал настоящей легендой. Путевка в лагерь была и остается заветной мечтой для многих детей. Тот, кому посчастливилось хоть раз носить гордое имя артековца, никогда не забудет этот бесценный опыт и навсегда сохранит в сердце теплые и радостные воспоминания.

«Артек» – визитная карточка Крыма, национальное достояние нашей страны, достойный пример заботы государства о будущих поколениях. После воссоединения Крыма с Россией лагерь обрел вторую жизнь, преобразился и стал важной частью отечественной системы образования. Проведена масштабная модернизация инфраструктуры, созданы новые возможности для учебы, творчества, физического развития детей.

В этом году в связи с мероприятиями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции запуск «Артека» состоится позже обычного и при строгом соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Формат работы лагеря также будет адаптирован под нынешние реалии, чтобы отдых и оздоровление детей были максимально безопасными. Здоровье детей превыше всего!