Международный детский центр «Артек» 16 июня празднует 95-летний юбилей

День рождения «Артека», отмечает в преддверии юбилея директор «Артека» Константин Федоренко, считают своим любимым праздником сотни тысяч детей и взрослых на разных материках, в разных уголках планеты.

«Артек» объединяет многочисленное артековское сообщество – людей, навсегда влюбленных в страну Детства. 95-летие Международного детского центра – это важная дата, как для детского центра, так и для всей страны. Для многих поколений мальчишек и девчонок дни, проведенные в «Артеке», стали самыми яркими в их жизни. Каждый, кто хоть раз побывал здесь, через десятилетия пронесет верность законам дружбы и взаимовыручки, которым выучился на гостеприимном южном берегу Чёрного моря, у подножия Аю-Дага, — говорит руководитель МДЦ.

Мероприятия ко Дню рождения «Артека»:

16 июня традиционно в детском центре пройдет торжественная церемония, приуроченная к юбилею «Артека», которая является важным ритуалом, задающим праздничную ноту всему дню и ежегодно подтверждающим верность артековским традициям. Линейка с участием вожатых пройдет в самом первом лагере «Артека» – «Морском».

16 июня состоится специальное гашение маркированного конверта, выпуск которого ФГУП «Почта Крыма» приурочила к юбилею Международного детского центра «Артек». Конверт выпущен тиражом 200 тысяч экземпляров Акционерным обществом «Марка». Также к знаменательной дате легендарного лагеря изготовлен специальный почтовый штемпель, который действителен только один день. Артековские конверты, проштемпелёванные в день рождения страны Детства, не только станут раритетной продукцией, но и полетят с весточками во все концы России, оповещая о юбилее страны Детства.

Основная праздничная программа пройдет в онлайн формате, мы приглашаем вас разделить с нами это событие, отложить ненадолго важные дела и окунуться в атмосферу радости и всегда молодого артековского оптимизма. В 20:00, в рамках онлайн-проекта «С днем рождения «Артек», несколько тысяч зрителей станут свидетелями захватывающей праздничной онлайн-программы «95 лет Детства». Также будут подведены итоги марафона «95 лет открытий. Командная онлайн-игра включала шесть чек-поинтов, объединенных единой темой – юбилеем Международного детского центра «Артек». Победителей образовательной онлайн-игры ждут сюрпризы и подарки. Вместе с «Артеком» дети со всего мира смогут задуть 95 свечей на торте, испеченном по-фирменному артековскому рецепту, и загадать желание, — сообщили в пресс-службе МДЦ.

В этот день в официальных соцсетях «Артека» пройдут:

10:00 – утренний эфир «Всем-всем добрый день»;

11:00 – рубрика «Я люблю Артек». Детский лагерь «Морской»;

13:00 – поздравления от детей;

14:00 – рубрика «Значок «Артека»;

15:00 – публикация интерактивной карты; 16:00 – прямой эфир с директором «Артека»;

18:00 — перекличка поколений.

На протяжении всего дня Юбиляр будет принимать поздравления от звезд российской эстрады, телевидения и партнеров детского центра, которые также будут размещены на сайте и в официальных аккаунтах «Артека»:

Онлайн-проект, посвященный празднованию 95-летия «Артека», стартовал 3 июня и продлится до 17 июня. Юбилейная программа пронизана идеей преемственности поколений и посвящена истории «Артека», легендам, традициям, архитектуре, известными личностями, которые оставили свой след в истории «Артека». Программа демонстрирует детям и взрослым уникальность первого детского лагеря, его вклад в возрождение и развитие новой России, — подчёркивают в МДЦ «Артек».

СПРАВКА:

Начиная с 2014 года «Артек» стал одним из самых результативных госпроектов развития в Крыму.

За это время завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура нового типа, благодаря которой «Артек» обеспечил широкие возможности развития уже для более 40 тыс. воспитанников в год (для сравнения: в 2014 году «Артек» мог принять только 5854 ребенка). В 2014-2019 гг. детский центр принял более 180 тыс. детей. 15 ноября 2016 г. был зафиксирован полуторамиллионный артековец. При сохранении динамики приема детей к своему 100-летию в 2025 г. «Артек» примет 2-миллионного воспитанника.

Реконструировано более 280 тыс. кв. м. различных площадей, в том числе 96,5 тыс. кв. м площадей в 9 лагерях, 23 км дорог, 19 км инженерных сетей, 6 столовых, 15 спортивных площадок и 3 теннисных корта, физкультурный центр с двумя бассейнами, медицинский корпус, 7 костровых, 3 набережные, технические помещения. Введен в эксплуатацию современный скалодром и веревочный парк, центр дополнительного образования площадью 6 тыс. кв. м.

Введены в строй 3 спальных корпуса комплекса лагерей «Прибрежный» ‒ «Ландыш», «Тюльпан», «Кувшинка», открылся концертно-эстрадный комплекс «Артек-Арена» вместимостью 4,5 тыс. человек, площадью 3,9 тыс. кв. м. Проложено 2.5 км тепловых подземных коммуникаций, запущена котельная № 3. Построено 7 км периметрального ограждения для обеспечения комплексной системы безопасности отдыхающих в Артеке детей.

Важным достижением последних лет является подтверждение статуса «Артека» как детского центра международного значения:

с 2014 по 2019 год включительно «Артек» принял более 6 300 иностранных детей из 87 стран мира, включая страны СНГ, Австрию, Аргентину, Бахрейн, Болгарию, Великобританию, Германию, Данию, Израиль, Испанию, Италию, Канаду, Катар, Китай, Латвию, Литву, Мексику, Монголию, Нидерланды, ОАЭ, Польшу, Сербию, Словению, Словакию, США, Турцию, Финляндию, Францию, Хорватию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Эстонию, Южную Корею и т.д.

В 2016 году «Артек» стал полноправным членом Международной ассоциации детских лагерей (ICC, штаб-квартира в Канаде). Делегация ICC посетила Крым и безоговорочно признала «Артек» беспрецедентным в мировом масштабе детским проектом.

С начала основания стал развиваться как международный центр детской дипломатии. «Артек» формирует устойчивые международные связи, направленные на укрепление позиций русского языка и русской культуры в мировом сообществе, как основы эффективного международного диалога. Так в 2020 году международными партнерами стали 24 иностранных организации из Австралии, Бельгии, Венгрии, Дании, Египта, Израиля, Испании, Италии, Канады, Ливана, Маврикия, Монголии, Нидерландов, Сербии, США, Туниса, Турции, Узбекистана, Франции, Чехии и Швейцарии. Участие в международных конкурсах 2020 года приняли дети из 41 страны. В 2019 году в «Артеке» побывали 2332 ребенка из 86 стран.

Основная идея международных проектов заключается в детской дипломатии через изучение культурного многообразия, в формировании взаимного доверия через образовательный и творческий диалог. В условиях открытого диалога культур легче понять другого человека и человека другой страны. Дети пробуют себя в национальных играх, песнях, танцах разных народов, знакомятся с кухней и традициями. А самое главное «Артек» является ретранслятором ценностей нашей страны на международной арене – дети разных стран изучают русский язык, русскую литературу и историю российского государства.

«Артек» проводит самый большой в России детский туристический слёт.

В 2018 году Большой слёт туристов «Артека» вошел в Книгу рекордов России как самый массовый детский туристический слёт с рекордом в 3238 детей – рекорд официально зафиксирован экспертами. В 2019 году III Большой слет туристов «Артека» стал площадкой всероссийского перезапуска игры «Зарница». Всероссийский масштаб мероприятия обеспечивается участием детей из 85 регионов страны. В 2019 году в нем приняли участие дети из 41 страны, включая Австралию, Аргентину, Великобританию, Германию, Нидерланды, Италию, Францию, США, Эстонию, Чехию, Хорватию, Мексику, Египет, Иорданию и другие.

С июня 2018 года реализуется проект «Губернаторский лагерь».

Первыми регионами, создавшими у себя «губернаторский лагерь», стали Республика Бурятия, Ярославская и Курская области, ХМАО. Проект «Губернаторский лагерь» вызвал интерес и зарубежных коллег. В прошлом году он был реализован в двух странах – Болгарии и Монголии.

Создание «губернаторских лагерей» позволит существенно повысить качество системы детского отдыха в стране. В рамках проекта за 2018-2019 годы в Международном детском центре подготовку прошли около ста студентов из четырех субъектов РФ; 25 сотрудников «Артека» были направлены в «губернаторские лагеря». За эти два года артековскими программами охвачены почти 2500 детей. В 2020 г. практико-ориентированную подготовку в МДЦ «Артек» с последующим трудоустройством в лагеря субъектов пройдут 85 студентов.

Будущие педагоги не только проходят практико-ориентированную подготовку на базе Международного детского центра, но и реализуют в своем регионе лучшие практики «Артека», становятся носителями опыта в региональной сфере отдыха и оздоровления детей. Студенты региональных образовательных организаций станут реализаторами и трансляторами образовательных программ, передовых педагогических технологий «Артека», а также получат уникальный опыт организационной деятельности, составляя кадровый резерв управленческой команды регионов России.

В 2020 году «губернаторские лагеря» планируется открыть в 5 субъектах. Это ХМАО, Курская и Ярославская области, а также Республика Татарстан, с которой 1 июня, в День защиты детей, Международный детский центр «Артек» заключил соглашение о реализации проекта «Губернаторский лагерь». Участниками церемонии стали заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов, директор «Артека» Константин Федоренко, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Подписание соглашения прошло в онлайн формате.

Губернаторский лагерь этим летом будет открыт и в Алтайском крае, который стал домом для 200 артековцев на 1301 день – с 1941 по 1945 год.

Как в советский период, так и сейчас активные школьники имеют возможность получить путевку за свои достижения.

А это для жизненного пути каждого ребенка ценно тем тем, что детский центр дает эффективный инструментарий построения жизни, с которым достижимы самые смелые цели. «Артек» жизнь каждого ребенка делит на «До» и «После». С 2017 г. путевки распределяются на основе Автоматизированной рейтинговой системы АИС «Путевка», рассчитывающей т.н. «проходной балл» на основе веса достижений, инициативно отраженных детьми на личных страницах в соответствующем разделе сайта artek.org.

Международный детский центр «Артек» – уникальное место, в котором дети учатся понимать и принимать культуру и традиции других народов. География артековцев насчитывает более 100 стран, и это только начало! День рождения «Артека» – праздник для сотен тысяч артековцев всего мира, время осмысления богатейшей истории и определения будущих перспектив.

Во всех уголках мира знают: «Артековец сегодня – артековец всегда!»