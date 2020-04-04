Глава Крыма Сергей Аксёнов настаивает: решать проблемы крымчан можно и по телефону

Глава Крыма Сергей Аксёнов рекомендовал своим подчинённым в условиях ограничительных мер сосредоточить свое внимание на решении вопросов граждан в телефонном режиме и выезжать на места только при острой необходимости.

Никакой суеты происходить не должно. Нужно четко понимать, кто и какую помощь оказывает. Сейчас можно оказывать помощь дистанционно, а если выезжать, то только для того, чтобы помочь пожилым людям, инвалидам. И даже в этом случае лучше просто ограничиться тем, чтобы привезти продукты и оставить у двери, потом просто позвонить и сказать, чтобы их забрали. Ни в коем случае нельзя занести инфекцию, поэтому лучше перестраховаться, — цитирует Главу Республики Управление информации и пресс-службы.

Ещё одна настоятельная рекомендация чиновникам — быстро реагировать на жалобы и вопросы крымчан, которые они озвучивают на страницах соцсетей.

Например, мне в соцсетях поступают жалобы о том, что медработникам не хватает средств индивидуальной защиты. Нужно лично созваниваться с каждым. Также нужно разделить ответственность, чтобы профильные министры реагировали по своим направлениям на поступающие жалобы. Все в деталях должно быть отработано, — добавил Глава Республики.

Сергей Аксёнов подчеркивает, что все, кто сейчас работает на передовой, должны быть полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

По словам Председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка, на сегодняшний день проверено 17254 объекта, выявлено 43 нарушения, устранены нарушения по 23 объектам.

За вчерашний день в лабораторию Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и городу федерального значения Севастополю поступило более 500 анализов, из них по 335 получены отрицательные результаты, остальные находятся в работе.

Кроме того, по словам руководителя ведомства Натальи Пеньковской, на данный момент полностью отработан механизм проверки граждан и составления анкет на пунктах пропуска – на Крымском мосту, на железнодорожных вокзалах и в аэропорту.

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым