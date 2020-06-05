Глава Крыма Сергей Аксёнов — в пятерке самых цитируемых глав регионов РФ

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов занял четвертое место в медиарейтинге действующих глав регионов Российской Федерации за май 2020 года. Результаты рейтинга опубликованы на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия» . Также наиболее цитируемыми губернаторами стали: мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, а также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Сергей Аксёнов вошёл в пятерку самых цитируемых глав регионов благодаря индексу цитируемости 21 885 (144 931,1 сообщений). Наиболее цитируемой записью Главы республики в социальных сетях стало сообщение о том, что отелям и санаториям республики с 15 июня разрешат размещение жителей полуострова с соблюдением требований Роспотребнадзора. Также Сергей Аксёнов заявил, что власти Крыма закупят экспресс-тесты для определения новой коронавирусной инфекции для использования в санаторно-курортной отрасли. Кроме того, Глава Крыма сообщил, что власти Крыма попросят помощь из федерального бюджета в связи с остановкой работы нескольких отраслей на фоне коронавируса. Помимо этого, СМИ сообщали, что Глава республики прокомментировал отказ Украины принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму, — озвучивают данные в Управлении информации и пресс-службы Главы Республики Крым.