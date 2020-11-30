Глава Крыма внес изменения в свой Указ о «повышенной готовности» и разрешил медосмотры

Но не «везде», а в районах с «благоприятной эпидобстановкой».

Диспансеризацию взрослого населения и медосмотры возобновят в районах Крыма, где сложилась наиболее благоприятная обстановка с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующие изменения внесены в Указ Главы РК о режиме «повышенной готовности».

Указ

Теперь снова разрешено проведение «профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения в муниципальных образованиях с наиболее благоприятной обстановкой по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией».

Также указом предусмотрена транспортировка в медучреждения людей старше 65 лет.

С целью минимизации рисков заражения новой коронавирусной инфекцией осуществлять доставку в медицинские организации и обратно лиц старше трудоспособного возраста и больных с хроническими заболеваниями, проживающих в сельской местности и отдаленных районах, на автотранспорте, закупленном Министерством труда и социальной защиты Республики Крым в рамках национального проекта «Демография», — говорится в документе.

Напомним, по данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2 332 человека, стационарное (covid и пневмония) — 2 502, изолировано в обсерваторы – 47 человек. С начала года в Крыму выявлено 15 372 положительных на COVID-19. Выписано с выздоровлением – 11 422 человек. Число умерших от инфекции – 286 (три человека скончались накануне).