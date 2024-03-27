Глава Крыма вручил награды в связи с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации

Глава Крыма Сергей Аксёнов вручил награды отличившимся сотрудникам Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по РК и г. Севастополю.

Мероприятие, приуроченное ко Дню войск национальной гвардии Российской Федерации, открыл документальный фильм о войсках российской нацгвардии.

В своем приветственном слове Сергей Аксёнов выразил признательность военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, которые ежедневно несут службу, обеспечивая безопасность мирных граждан.

Спасибо вам за верность долгу, за работу, которую вы проделываете по охране общественного порядка. Как люди, носящие военную форму, вы заслуживаете только слова уважения и благодарности, – сказал Глава Крыма, особо отметив росгвардейцев, которые мужественно и с честью выполняют поставленные боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Сергей Аксёнов добавил, что работа по обеспечению безопасности в Крыму всегда ведется органами власти совместно с ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Наше единство и взаимопонимание при исполнении общих задач в республике обеспечивают общественную безопасность и порядок. Так будет и впредь, – подчеркнул Глава Республики и пожелал всем причастным благополучия и новых профессиональных успехов.

Росгвардейцам вручены награды Республики Крым: ордена «За верность долгу», медали «3а мужество и доблесть», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

Сотрудников Росгвардии также поздравили и отметили наградами начальник Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РК и Севастополю генерал-лейтенант Степан Гайдаржийский, заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК