Глава Крыма встретился с доверенными лицами кандидата в Президенты РФ Владимира Путина на выборах 2024 года

Глава Крыма Сергей Аксёнов провел встречу с доверенными лицами кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина, поддержавшими его в ходе избирательной кампании по выборам Главы государства в 2024 году.

Всего в список доверенных лиц Владимира Путина, который шел на выборы в порядке самовыдвижения, были включены 544 человека. Среди них – политические и общественные деятели, представители культуры, искусства и науки, спортсмены.

Республику Крым представляли:

руководитель Крымского отделения Межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса», участник СВО, полковник запаса Виктор Аносов;

генеральный директор АО «Завод «Фиолент», член Общественной палаты РК Александр Баталин;

заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр 1972 года по греко-римской борьбе Рустем Казаков;

заведующий Кольчугинской участковой больницей ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница», член Общественной палаты РК, заслуженный журналист Крыма Борис Левин.

Сергей Аксёнов поблагодарил доверенных лиц Владимира Путина от Республики Крым за их активную гражданскую и патриотическую позицию. В ходе избирательной кампании они проводили личные встречи с крымчанами, среди которых фиксировался высокий уровень поддержки действующего Главы государства.

Поддержка нашего Лидера в Крыму всегда была и будет колоссальной. Это только подтверждает наше историческое решение, желание и выбор быть вместе с нашей Родиной Россией, – подчеркнул Аксёнов.

Напомним, голосование на выборах Президента РФ проходило с 15 по 17 марта. На территории Республики Крым всего работало 1 165 избирательных участков. По информации Избирательной комиссии РК, итоговая явка составила 89,76 %. За самовыдвиженца Владимира Путина свои голоса отдали 93,60 % крымчан.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.