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Глава встретился с доверенными лицами кандидата в Президенты РФ Владимира Путина на выборах 2024 года

Глава Крыма встретился с доверенными лицами кандидата в Президенты РФ Владимира Путина на выборах 2024 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:25 28.03.2024

Глава Крыма Сергей Аксёнов провел встречу с доверенными лицами кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина, поддержавшими его в ходе избирательной кампании по выборам Главы государства в 2024 году.

Всего в список доверенных лиц Владимира Путина, который шел на выборы в порядке самовыдвижения, были включены 544 человека. Среди них – политические и общественные деятели, представители культуры, искусства и науки, спортсмены.

Глава Крыма встретился с доверенными лицами кандидата в Президенты РФ Владимира Путина на выборах 2024 года

Республику Крым представляли:

  • руководитель Крымского отделения Межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса», участник СВО, полковник запаса Виктор Аносов;
  • генеральный директор АО «Завод «Фиолент», член Общественной палаты РК Александр Баталин;
  • заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр 1972 года по греко-римской борьбе Рустем Казаков;
  • заведующий Кольчугинской участковой больницей ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница», член Общественной палаты РК, заслуженный журналист Крыма Борис Левин.
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Глава Крыма встретился с доверенными лицами кандидата в Президенты РФ Владимира Путина на выборах 2024 года

Сергей Аксёнов поблагодарил доверенных лиц Владимира Путина от Республики Крым за их активную гражданскую и патриотическую позицию. В ходе избирательной кампании они проводили личные встречи с крымчанами, среди которых фиксировался высокий уровень поддержки действующего Главы государства.

Поддержка нашего Лидера в Крыму всегда была и будет колоссальной. Это только подтверждает наше историческое решение, желание и выбор быть вместе с нашей Родиной Россией, – подчеркнул Аксёнов.

Глава Крыма встретился с доверенными лицами кандидата в Президенты РФ Владимира Путина на выборах 2024 года

Напомним, голосование на выборах Президента РФ проходило с 15 по 17 марта. На территории Республики Крым всего работало 1 165 избирательных участков. По информации Избирательной комиссии РК, итоговая явка составила 89,76 %. За самовыдвиженца Владимира Путина свои голоса отдали 93,60 % крымчан.

Глава Крыма встретился с доверенными лицами кандидата в Президенты РФ Владимира Путина на выборах 2024 года

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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