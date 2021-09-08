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Глава Крыма выразил соболезнования в связи с гибелью министра МЧС РФ Евгения Зиничева

Глава Крыма выразил соболезнования в связи с гибелью министра МЧС РФ Евгения Зиничева

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:25 08.09.2021

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования в связи с гибелью Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.

Потрясен известием о трагической гибели министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Николаевича Зиничева. Нет слов, чтобы выразить всю боль утраты. Это невосполнимая потеря. Мужественный и отважный человек, настоящий офицер, герой, верный своему долгу, он погиб, спасая человека. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Евгения Николаевича, скорблю вместе с вами, — отметил Аксёнов.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека на межведомственных учениях. По уточненным данным, также погиб режиссер-документалист Александр Мельник.

Глава Крыма выразил соболезнования в связи с гибелью министра МЧС РФ Евгения Зиничева

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