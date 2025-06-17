Глава Крыма высоко оценил труд сотрудников Международного детского центра «Артек»

В ходе мероприятия транслировалось видеопоздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором Глава государства подчеркнул, что Артек был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы.
Обращаясь к присутствующим, Сергей Аксёнов выразил признательность коллективу учреждения за сохранение Артека, за вклад в оздоровление и воспитание молодого поколения.
За свои первые сто лет Артек прошел удивительный путь развития, пережил в том числе и непростые времена. Мы хорошо помним, что здесь происходило до 2014 года, какую борьбу сотрудникам учреждения пришлось вести, чтобы сберечь лагерь от украинских властей. Именно благодаря вашим усилиям, вашему труду Артек был сохранен и смог по-настоящему засиять уже после 2014 года, когда произошло историческое воссоединение Крыма с Россией. Благодаря поддержке и решениям Президента, принятым в отношении учреждения, состоялось его масштабное возрождение, – сказал Глава Крыма.
Сергей Аксёнов акцентировал, что сегодня в Международном детском центре создана и поддерживается уникальная атмосфера.
Мы продолжаем благородное дело, начатое нашими предками в 1925 году. Бережем и укрепляем все добрые начинания, заложенные предыдущими поколениями. Моя мама тоже бывала в Артеке – в 1963 году. Она пронесла светлые воспоминания и впечатления об этом месте через всю жизнь. Пожалуй, нет в мире другого подобного места, которое бы так вдохновляло, заряжало энергией. Уверен, что так будет и в следующие сто лет. Пусть новые поколения ребят приезжают сюда, учатся, получают незабываемые впечатления от местных красот, внимания и заботы, – пожелал Глава республики.
За высокое профессиональное мастерство Сергей Аксёнов вручил сотрудникам Артека заслуженные награды: медали «За отличие в труде», Почетные грамоты Главы Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».
В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Андрей Козырев, директор ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» Константин Федоренко, другие.
СПРАВКА. Артек создан в 1925 году как небольшой летний палаточный лагерь. Указ о праздновании его 100-летия был подписан Президентом России Владимиром Путиным в 2022 году. В рамках программы развития детского центра осуществлены реконструкция, капитальный ремонт и строительство спортивных и концертных площадок, столовых и ряда объектов социальной инфраструктуры. Лагерь работает круглогодично, в летнюю смену его вместимость составляет более 3 000 детей, а в зимнюю – более 1 500. В текущем году планируется принять более 41 тыс. ребят из всех субъектов России и других государств.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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