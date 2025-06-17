Глава Крыма высоко оценил труд сотрудников Международного детского центра «Артек»

В ходе мероприятия транслировалось видеопоздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором Глава государства подчеркнул, что Артек был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Аксёнов выразил признательность коллективу учреждения за сохранение Артека, за вклад в оздоровление и воспитание молодого поколения.

За свои первые сто лет Артек прошел удивительный путь развития, пережил в том числе и непростые времена. Мы хорошо помним, что здесь происходило до 2014 года, какую борьбу сотрудникам учреждения пришлось вести, чтобы сберечь лагерь от украинских властей. Именно благодаря вашим усилиям, вашему труду Артек был сохранен и смог по-настоящему засиять уже после 2014 года, когда произошло историческое воссоединение Крыма с Россией. Благодаря поддержке и решениям Президента, принятым в отношении учреждения, состоялось его масштабное возрождение, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов акцентировал, что сегодня в Международном детском центре создана и поддерживается уникальная атмосфера.

Мы продолжаем благородное дело, начатое нашими предками в 1925 году. Бережем и укрепляем все добрые начинания, заложенные предыдущими поколениями. Моя мама тоже бывала в Артеке – в 1963 году. Она пронесла светлые воспоминания и впечатления об этом месте через всю жизнь. Пожалуй, нет в мире другого подобного места, которое бы так вдохновляло, заряжало энергией. Уверен, что так будет и в следующие сто лет. Пусть новые поколения ребят приезжают сюда, учатся, получают незабываемые впечатления от местных красот, внимания и заботы, – пожелал Глава республики.