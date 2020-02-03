Глава Крыма вызвался быть поручителем Олега Зубкова в суде

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал арест учредителя и владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова.

Обсуждать решение суда и вмешиваться в его деятельность не имею права, он действует в рамках своей компетенции. При этом необходимо помнить, что требование о явке обязательно для всех.

Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом, — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.