Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Глава Крыма вызвался быть поручителем Олега Зубкова в суде

crimeapress_news

Глава Крыма вызвался быть поручителем Олега Зубкова в суде
Фото: пресс-служба Главы РК от 28.01.2020.

Глава Крыма вызвался быть поручителем Олега Зубкова в суде

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:01 03.02.2020

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал арест учредителя и владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова.

Обсуждать решение суда и вмешиваться в его деятельность не имею права, он действует в рамках своей компетенции. При этом необходимо помнить, что требование о явке обязательно для всех.

Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом, — написал Аксёнов на своей странице в Facebook.

Ранее в Сети появилось видео – комментарий адвоката Зубкова Армана Петросяна. Защита обжалует решение Белогорского районного суда об аресте.

Глава Крыма вызвался быть поручителем Олега Зубкова в суде

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.