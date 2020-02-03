Подробности ареста Олега Зубкова. За что взяли под стражу «Хозяина «Тайгана»

Как мы уже сообщали, Белогорский районный суд заключил под стражу на два месяца владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова.

Олега Алексеевича арестовали прямо в зале суда. Ему изменили меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей. Это шокирующее и неожиданное для всех решение, – рассказала РИА Новости Крым пресс-секретарь учредителя «Тайгана» Татьяна Алексагина.

За что же арестован Олег Зубков? Ответ: «за нарушение ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде». Комментирует прокуратура:

В связи с нарушением ранее избранной меры пресечения Зубкову Олегу Алексеевичу постановлением Белогорского районного суда изменена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком на два месяца, то есть до 3 апреля 2020 года.



По факту, в день несостоявшегося суда Зубков был в Москве. Подтверждений этому в Интернете — более чем. Ну а в чем же дело-то? А дело по «нехорошей» статье — п. «в» части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Это (в худшем случае) – 6 лет лишения свободы и штраф в полмиллиона. «Хозяин «Тайгана» арестован в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка. Инцидент произошел в июле 2018 года: туристка из Кировской области вошла на территорию парка, подошла ко льву и положила ему руку на гриву. Во время фотосъемки лев укусил женщину за руку. Вот эта история.